TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarında cezalar arttı. Pandemi döneminde çıkarılan denetimli serbestlik hükümlerinde de değişikliğe gidildi. Bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatıldı. Peki denetimli serbestlik kaç yıl erken olacak?
AK Parti'nin hazırladığı 11'inci Yargı Paketi, Meclis genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre terör ve örgütlü suçlar, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı, istismar suçları ile 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalarda sorumluluğu bulunanlar kapsam dışı tutuldu.
Düzenlemeyle suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarında cezalar arttı. Ayrıca çocukları suça yöneltenlere verilecek cezalar 2 katına çıkarıldı. Böylece 18 yaşından küçükleri suç aracı olarak kullanan silahlı çetelerin yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Pandemi döneminde çıkarılan denetimli serbestlik hükümlerinde de değişikliğe gidildi. Suçun işleniş tarihi 31 Temmuz 2023 öncesi olanlar, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve denetimli serbestliğe çıkma imkanından faydalanabilecek.
Denetimli serbestliğe kaç yıl erken ayrılınacak?
Kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen, kapalı cezaevindeki hükümlülerin açık cezaevine, açık cezaevindekilerin de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemenin kapsamı ve suç tarihi aralığında değişiklik yapılacak. Bu konuda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un geçici 10. maddesinde düzenlemeye gidilecek. Suç tarihi için kapsam genişletilecek, ancak düzenlemeden yararlandırılan suç kapsamı daraltılacak.
11. Yargı Paketi neleri kapsıyor, düzenlemeden kimler yararlanacak, kimler yararlanmayacak?
Terör ve örgütlü suçlar, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı, istismar suçları kapsam dışında tutuldu. Depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar da düzenlemeden yararlanamayacak.
Kanunlaşan pakette, toplum huzurunu tehdit edenlere yönelik caydırıcı önlemler de yer alıyor. Havaya ateş edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilecek, suç toplu törenlerde işlenirse cezası 7 buçuk yıla yükselecek.
Trafikte yol kesmek de tek başına suç oldu. Bir aracı durduran veya engelleyene 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Cezaevlerinden tahliyeler başladı mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 11. Yargı Paketi ile ilgili olarak açıklamada bulundu ve "Ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi. Tunç ayrıca, "Bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.