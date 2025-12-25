Düzenlemeyle suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarında cezalar arttı. Ayrıca çocukları suça yöneltenlere verilecek cezalar 2 katına çıkarıldı. Böylece 18 yaşından küçükleri suç aracı olarak kullanan silahlı çetelerin yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Pandemi döneminde çıkarılan denetimli serbestlik hükümlerinde de değişikliğe gidildi. Suçun işleniş tarihi 31 Temmuz 2023 öncesi olanlar, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve denetimli serbestliğe çıkma imkanından faydalanabilecek.