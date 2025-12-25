Ankara su kesintisi ile ilgili son dakika gelişmeleri, 25 Aralık sabahı başkentli vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, belirli saatler arasında Yenimahalle, Etimesgut ve Kazan ilçelerinin bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceğini bildirdi. İşte 25 Aralık Ankara su kesintisi listesi ve ilçe ilçe su veriliş saatleri.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Çamlıdere Barajı’ndaki kapasite artırıcı çalışmalar ve artan su tüketimi nedeniyle şebekede zorunlu kısıtlamalara gidildi. Su kesintisi yaşanacak mahalleler arasında Anadolu, Saray, Şehit Ali, Orhun, Turkuaz mahallesi başta olmak üzere bazı mahalle ve sokaklarda su kesintisi yaşanacak. Peki Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 25 Aralık Perşembe bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler.
YENİMAHALLE
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 24.12.2025 22:55:00
Tamir Tarihi: 25.12.2025 17:00:00
Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığınca yapımı devam eden P1-P2 pompa istasyonları arası iletim hattı çalışması sırasında Anadolu mahallesi 494. Sokakta bulunan 100mm çaplı ductil boruda yaşanan arıza nedeniyle 22.55 ile 17.00 saatleri arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi 494. Sokak.
KAZAN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 25.12.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 25.12.2025 17:30:00
Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 25.12.2025-25.12.2025 tarihinde ..saray mahallesinde 08.30 – 17.30 saatleri arasında planlı ve geçici bir su kesintisi yapılacaktır. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.
Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.
ETİMESGUT
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 24.12.2025 17:20:00
Tamir Tarihi: 26.12.2025 01:00:00
Yoğun su kullanımı nedeniyle Şehit Ali mahallesi, Orhun mahallesi, Turkuaz mahallelerinde 17:20 ile 01:00 saatleri arasında su basıncında geçici olarak düşüş yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Şehit Ali mahallesi, Orhun mahallesi, Turkuaz mahallesinin bir kısmı.