AİLE BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3 bin personel alımı için başvuru süreci resmen başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasıyla duyurulan alıma ilişkin başvuru kılavuzu yayımlanırken, kadro dağılımı, başvuru şartları ve KPSS kriterleri netleşti. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 3.000 (üç bin) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.
AİLE BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 15/12/2025 - 26/12 /2025 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
AİLE BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI KARİYER KAPISI İLANI İÇİN TIKLAYIN
AİLE BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
A) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.