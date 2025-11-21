O ilçelerin nüfusu illeri solladı! İşte il olma potansiyeli olan ilçeler açıklandı

Türkiye'de bazı ilçelerin gidişatı hızla artarken, bazı illerle yarışarak geldi. Ancak bir ilçenin illeri için sadece nüfus yeterli olmuyor. Sosyoekonomik gelişmişlik, ulaşımda yönetimsel ihtiyaçlar gibi pek çok kriter değerlendiriliyor. Hangi ilçelerin il olma potansiyeli taşıyor. İşte nüfusa göre en yüksek ilçeler sıralaması...

1 /23 Türkiye'nin nüfus dağılımı her geçen gün değişirken bazı ilçelerin nüfusu ise birçok ili geçmeye başladı. İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...

2 /23 İL OLMA POTANSİYELİ OLAN İLÇELER Bazı nüfusu fazla olan ilçeler ise il potansiyeli taşıyor. Onlar ise şu şekilde sıralandı:

3 /23 Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 127.755

4 /23 Ankara Polatlı nüfusu 128.895

5 /23 Adıyaman Kahta nüfusu 132.303

6 /23 Adana Kozan, nüfusu 132.642

7 /23 Ordu Ünye nüfusu 132.915

8 /23 Diyarbakır Ergani nüfusu 137.492

9 /23 Konya Ereğli nüfusu 153.849

10 /23 Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 155.670

11 /23 Aydın Nazilli nüfusu 162.074

12 /23 Balıkesir Bandırma nüfusu 166.836

13 /23 Van Erciş nüfusu 171.035

14 /23 Balıkesir Edremit nüfusu 171.700

15 /23 Zonguldak Ereğli nüfusu 175.294

16 /23 Manisa Akhisar nüfusu 178.812

17 /23 Hatay İskenderun nüfusu 227.498

18 /23 İzmir Menemen nüfusu 227.000

19 /23 Antalya Manavgat nüfusu 258.367

20 /23 Şanlıurfa Siverek nüfusu 271.832

21 /23 Tekirdağ Çorlu nüfusu 294.020

22 /23 Mersin Tarsus nüfusu 353.469