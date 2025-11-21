Yeni Şafak
O ilçelerin nüfusu illeri solladı! İşte il olma potansiyeli olan ilçeler açıklandı

16:1421/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Türkiye'de bazı ilçelerin gidişatı hızla artarken, bazı illerle yarışarak geldi. Ancak bir ilçenin illeri için sadece nüfus yeterli olmuyor. Sosyoekonomik gelişmişlik, ulaşımda yönetimsel ihtiyaçlar gibi pek çok kriter değerlendiriliyor. Hangi ilçelerin il olma potansiyeli taşıyor. İşte nüfusa göre en yüksek ilçeler sıralaması...

Türkiye'nin nüfus dağılımı her geçen gün değişirken bazı ilçelerin nüfusu ise birçok ili geçmeye başladı. İşte il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...

İL OLMA POTANSİYELİ OLAN İLÇELER

Bazı nüfusu fazla olan ilçeler ise il potansiyeli taşıyor.

Onlar ise şu şekilde sıralandı:

Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 127.755

Ankara Polatlı nüfusu 128.895

Adıyaman Kahta nüfusu 132.303

Adana Kozan, nüfusu 132.642

Ordu Ünye nüfusu 132.915

Diyarbakır Ergani nüfusu 137.492

Konya Ereğli nüfusu 153.849

Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 155.670

Aydın Nazilli nüfusu 162.074

Balıkesir Bandırma nüfusu 166.836

Van Erciş nüfusu 171.035

Balıkesir Edremit nüfusu 171.700

Zonguldak Ereğli nüfusu 175.294

Manisa Akhisar nüfusu 178.812

Hatay İskenderun nüfusu 227.498

İzmir Menemen nüfusu 227.000

Antalya Manavgat nüfusu 258.367

Şanlıurfa Siverek nüfusu 271.832

Tekirdağ Çorlu nüfusu 294.020

Mersin Tarsus nüfusu 353.469

Antalya Alanya nüfusu 359.891

