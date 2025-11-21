O ilçelerin nüfusu illeri solladı! İşte il olma potansiyeli olan ilçeler açıklandı

Türkiye'de bazı ilçelerin gidişatı hızla artarken, bazı illerle yarışarak geldi. Ancak bir ilçenin illeri için sadece nüfus yeterli olmuyor. Sosyoekonomik gelişmişlik, ulaşımda yönetimsel ihtiyaçlar gibi pek çok kriter değerlendiriliyor. Hangi ilçelerin il olma potansiyeli taşıyor. İşte nüfusa göre en yüksek ilçeler sıralaması...
İL OLMA POTANSİYELİ OLAN İLÇELER
Bazı nüfusu fazla olan ilçeler ise il potansiyeli taşıyor.
Onlar ise şu şekilde sıralandı:
Kahramanmaraş Elbistan nüfusu 127.755
Ankara Polatlı nüfusu 128.895
Adıyaman Kahta nüfusu 132.303
Adana Kozan, nüfusu 132.642
Ordu Ünye nüfusu 132.915
Diyarbakır Ergani nüfusu 137.492
Konya Ereğli nüfusu 153.849
Kırklareli Lüleburgaz nüfusu 155.670
Aydın Nazilli nüfusu 162.074
Balıkesir Bandırma nüfusu 166.836
Van Erciş nüfusu 171.035
Balıkesir Edremit nüfusu 171.700
Zonguldak Ereğli nüfusu 175.294
Manisa Akhisar nüfusu 178.812
Hatay İskenderun nüfusu 227.498
İzmir Menemen nüfusu 227.000
Antalya Manavgat nüfusu 258.367
Şanlıurfa Siverek nüfusu 271.832
Tekirdağ Çorlu nüfusu 294.020
Mersin Tarsus nüfusu 353.469
Antalya Alanya nüfusu 359.891