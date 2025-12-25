Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, İslam dünyasında rahmet ve mağfiret ikliminin kapılarını aralıyor. Müslümanlar bu mübarek gecede dua, istiğfar ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle Allah’a yöneliyor. Peki Regaip Kandili’nde hangi dualar okunur, kandil gecesi ibadet nasıl yapılır? İşte Türkçe ve Arapça kandil duaları ile okunması tavsiye edilen sureler.
Üç ayların ilk müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesinde idrak ediliyor. Manevi hazırlığın başladığı bu gecede, milyonlarca Müslüman kalplerini arındırmak ve Ramazan ayına huzurla ulaşmak için ibadetlerini artırıyor. Regaip kelimesi; arzulanan, talep edilen ve rağbet edilen anlamlarını taşıyor ve bu yönüyle geceye özel bir anlam yüklüyor.
Regaip Kandili, dua ve tövbenin ön plana çıktığı müstesna zaman dilimlerinden biri olarak görülüyor. Bu geceye özgü farz veya vacip bir ibadet bulunmamakla birlikte, İslam alimleri kandil gecelerinin namaz, Kur’an-ı Kerim, istiğfar ve salavatla değerlendirilmesini tavsiye ediyor. Müminler, dünya ve ahiret için dileklerini bu gecede samimiyetle Allah’a arz ediyor.
REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?
Regaip Kandili'nde okunacak dualar bu geceyi lağıyla geçirmek açısından oldukça önemlidir. Regaip gecesi, arzuların, isteklerin ve beklentilerin Allah'a sunulduğu bir "rağbet" gecesidir.
Bu gece özellikle Peygamber Efendimiz’in üç aylar içerisinde okuduğu şu dua okunabilir;
Arapça Okunuşu: "Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa'bân ve belliğnâ Ramazân."
Türkçe Anlamı: "Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır."
REGAİP KANDİLİ DUASI
Seyyidül İstiğfar (Tövbe Duası) Günahların affı için okunacak en kapsamlı dua olarak bilinir:
Arapça Okunuşu: “Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mesteda’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebû ü leke bi-ni’metike aleyye ve ebû ü bi zenbî fağfirlî fe innehû lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente.”
Türkçe Okunuşu: Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.
REGAİP KANDİLİ’NDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER
Regaip Kandili’nde Türkçe ve Arapça dualar okunabilir. Hz. Peygamber (s.a.s) bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere özel bir namaz veya ibadet şekli bulunmamaktadır.
Müminler üç ayların başlangıcı ve Ramazan’ın habercisi olarak Regaip Kandili Gecesi’ni çeşitli dua, namaz, Kur’an-ı Kerim okuyarak geçirebilirler. Müslümanlar bu günlerde işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek amacıyla İstiğfar duası okuyabilir. İstiğfar duası okunuşu ve anlamı şu şekildedir;
Okunuşu: Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente. Anlamı:(Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)
Regaip Kandili'nde okunacak bazı alternatif dualar şu şekildedir; Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ li seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )
KANDİL GECESİ OKUNACAK SURELER VE TESBİHATLAR
Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okumak en efdal ibadetlerden biridir. Özellikle şu surelerin okunması tavsiye edilmiştir: Yasin Suresi: Kur'an'ın kalbi olarak bu gecenin maneviyatını pekiştirir. Mülk (Tebareke) ve Nebe (Amme) Sureleri: Kabir azabından korunmak ve Allah'ın yüceliğini tefekkür etmek için okunur. İhlas, Felak ve Nas Sureleri: Her türlü kötülükten korunmak ve tevhid inancını tazelemek için sıkça tekrar edilmelidir.
KANDİLİ DUASI (KISA VE UZUN)
Kısa Kandil Duası "Ey Rabbim! Duaların geri çevrilmediği bu mübarek gecede, bizleri affeyle. Geçmiş ve gelecek tüm günahlarımızı bağışla. Kalplerimize huzur, evlerimize bereket, ülkemize ve tüm İslam âlemine esenlik ver. Peygamber Efendimizin şefaatine nail olan kullarından eyle. Âmin." Uzun Kandil Duası "Ya Rabbi, bu mübarek Regaip Kandili hürmetine, bizleri rahmetinden mahrum bırakma. Ömrümüzü hayırlı kıl, kazancımızı bereketli eyle. Ülkemizi her türlü afet ve beladan muhafaza buyur. Kardeşlik bağlarımızı güçlendir, kalplerimize merhamet ve sevgi doldur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) getirdiği yüce ahlakı ve sünnetini hayatlarımıza tatbik edebilmeyi nasip eyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ver. Bizi, anne ve babamızı, eşimizi ve çocuklarımızı, tüm sevdiklerimizi mağfiretine dahil eyle. Rabbim, bu mübarek gecede ettiğimiz tüm duaları kabul buyur. Kıyamet günü bizi Peygamberimizin sancağı altında toplananlardan eyle. Âmin."
REGAİP KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Kur'an-ı Kerim okunmalı Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
Dargın ve küskünleri barıştırmalı Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı
Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.
KADİR SURESİ
Kandil gecesi Kadir suresi okunarak ihya edilebilmektedir. Kadir suresi Arapça ve Türkçe okunuşu şu şekildedir; Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.
Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir.