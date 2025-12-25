



REGAİP KANDİLİ’NDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER





Regaip Kandili’nde Türkçe ve Arapça dualar okunabilir. Hz. Peygamber (s.a.s) bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere özel bir namaz veya ibadet şekli bulunmamaktadır.





Müminler üç ayların başlangıcı ve Ramazan’ın habercisi olarak Regaip Kandili Gecesi’ni çeşitli dua, namaz, Kur’an-ı Kerim okuyarak geçirebilirler. Müslümanlar bu günlerde işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek amacıyla İstiğfar duası okuyabilir. İstiğfar duası okunuşu ve anlamı şu şekildedir;



