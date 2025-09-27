2025 yılında otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı. 2022 yılı itibariyle OGS cihazları bankalar aracılığıyla ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar için HGS kullanımı zorunlu oldu. Peki, 2025 HGS geçiş ücreti ne kadar, kaç tl oldu? Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2025 ne kadar, kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı.

2025 HGS ÜCRETİ NE KADAR?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretleri her yıl güncelleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için geçiş ücretlerini açıkladı. İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne uygulanan geçiş ücretleri artırıldı.

Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi.

Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücreti otobüsler için 200 lira, kamyon ve TIR'lar için 510 lira oldu.

Osmangazi köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 795 lira, minibüsler için bin 270 lira oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 790 lira olarak belirlendi.

Yeni otoyol ve köprü ücretleri tarifesi şu şekilde:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Tek yön geçiş 80 TL'ye,

1915 Çanakkale Köprüsü tek yön geçiş 795 TL'ye,

Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş 795 TL'ye çıkarıldı.

Yeni ücretler, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

HGS NEDİR?

Ülkemizde 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan ve açılımı “Hızlı Geçiş Sistemi” olan HGS bir ücretlendirme sistemdir. Bu sistemde köprü ve otoyol girişlerinde bulunan gişelere antenler yerleştiriliyor ve geçiş yapacak araçların içerisinde HGS etiketleri yapıştırılıyor. Araçlar geçiş yaparken antenler araç içerisindeki etiketi algılıyor ve o etikete bağlı olan hesaptan geçiş ücreti tahsil ediliyor. Böylece araçlar hiç bekleme yapmadan gişelerden geçebiliyor. HGS aynı zamanda gişeden geçiş yapan araçların 4 farklı açıdan fotoğrafını çeken akıllı kameraları da kapsıyor.

HGS NASIL ALINIR?

PTT Şubeleri: Size en yakın PTT şubesini araç ruhsatı ve kimlik fotokopisi ile ziyaret ederek HGS etiketi satın almak istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır.

Sistem üzerinden gerekli işlemler yapıldıktan dakikalar sonra HGS etiketi temin ediliyor ve araç sahibine teslim ediliyor.

Anlaşmalı Bankalar: Kimlik kartınız ile anlaşmaları bankaları ziyaret ederek talebinizi dile getirmeniz yeterli olacaktır. Birçok bankanın müşterilerine ücretsiz hgs fırsatı sunduğunu da ifade etmek gerekiyor.

HGS alınabilecek anlaşmalı bankalar:

Halk Bankası

Türkiye Finans

Akbank

Ziraat Bankası

QNB Finansbank

İş Bankası

Albaraka Türk

Garanti Bankası

TEB

Kuveyt Türk

Denizbank

Yapı Kredi

Vakıfbank

Bu bankalara ait kredi kartını kullanıyorsanız eğer sizler en yakın şube aracılığı ile ya da online bankacılık üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Dilerseniz telefon bankacılığını kullanarak otomatik ödeme talimatı verebiliyorsunuz.

HGS BAKİYE YÜKLEMESİ NASIL YAPILIR?

HGS aldıktan sonra “HGS nasıl yüklenir?” sorusunun cevabını bilmek gerekiyor. HGS mesai saatleri içerisinde PTT merkezinden veya şubelerinden yüklenebiliyor. Gişe çalışanlarının yanı sıra PTT içerisinde yer alan yüklematikler aracılığıyla da hızlıca HGS bakiye yüklemesi yapılabiliyor. Ayrıca HGS yüklemek için daha pratik bir yöntem olarak bankalar kullanılabiliyor. Günümüzde birçok anlaşmalı banka müşterilerine HGS bakiye ödeme imkânı sunuyor. İnternet bankacılığına girip ilgili adımlar takip edilerek HGS yüklemesi gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca köprü ve otoyol kullanımı sık olan kullanıcılar otomatik ödeme talimatı vererek bakiye takibi yapma külfetinden kurtulabiliyor. Bu uygulamada HGS bakiyesi belirli bir meblağın altına düştüğü zaman banka tanımlı kredi kartından veya banka hesabından otomatik olarak çekim yapıp HGS bakiyesini yeniliyor.







