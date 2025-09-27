HGS ücreti ne kadar 2025, HGS nasıl alınır, nasıl kullanılır? sorusu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fiyat güncellemesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan ve açılımı “Hızlı Geçiş Sistemi” olan HGS bir ücretlendirme sistemdir. Araçlar geçiş yaparken antenler araç içerisindeki etiketi algılıyor ve o etikete bağlı olan hesaptan geçiş ücreti tahsil ediliyor. Peki, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) fiyatı, ihlal cezası ne kadar 2025? HGS nereden alınır? HGS nasıl ödenir? HGS bakiye yüklemesi nasıl yapılır? HGS nasıl satın alınır, nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar...
2025 yılında otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı. 2022 yılı itibariyle OGS cihazları bankalar aracılığıyla ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar için HGS kullanımı zorunlu oldu. Peki, 2025 HGS geçiş ücreti ne kadar, kaç tl oldu? Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2025 ne kadar, kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı.
2025 HGS ÜCRETİ NE KADAR?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretleri her yıl güncelleniyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için geçiş ücretlerini açıkladı. İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne uygulanan geçiş ücretleri artırıldı.
Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi.
Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücreti otobüsler için 200 lira, kamyon ve TIR'lar için 510 lira oldu.
Osmangazi köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 795 lira, minibüsler için bin 270 lira oldu.
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 790 lira olarak belirlendi.
Yeni otoyol ve köprü ücretleri tarifesi şu şekilde:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Tek yön geçiş 80 TL'ye,
1915 Çanakkale Köprüsü tek yön geçiş 795 TL'ye,
Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş 795 TL'ye çıkarıldı.
Yeni ücretler, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak.
HGS NEDİR?
Ülkemizde 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlanan ve açılımı “Hızlı Geçiş Sistemi” olan HGS bir ücretlendirme sistemdir. Bu sistemde köprü ve otoyol girişlerinde bulunan gişelere antenler yerleştiriliyor ve geçiş yapacak araçların içerisinde HGS etiketleri yapıştırılıyor. Araçlar geçiş yaparken antenler araç içerisindeki etiketi algılıyor ve o etikete bağlı olan hesaptan geçiş ücreti tahsil ediliyor. Böylece araçlar hiç bekleme yapmadan gişelerden geçebiliyor. HGS aynı zamanda gişeden geçiş yapan araçların 4 farklı açıdan fotoğrafını çeken akıllı kameraları da kapsıyor.
HGS NASIL ALINIR?
Sistem üzerinden gerekli işlemler yapıldıktan dakikalar sonra HGS etiketi temin ediliyor ve araç sahibine teslim ediliyor.
HGS alınabilecek anlaşmalı bankalar:
Halk Bankası
Türkiye Finans
Akbank
Ziraat Bankası
QNB Finansbank
İş Bankası
Albaraka Türk
Garanti Bankası
TEB
Kuveyt Türk
Denizbank
Yapı Kredi
Vakıfbank
Bu bankalara ait kredi kartını kullanıyorsanız eğer sizler en yakın şube aracılığı ile ya da online bankacılık üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Dilerseniz telefon bankacılığını kullanarak otomatik ödeme talimatı verebiliyorsunuz.