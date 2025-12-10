Benzine indirim mi, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 10 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...
Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 10 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI
10 Aralık Çarşamba günü ise benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
İstanbul Akaryakıt Fiyatları (Avrupa Yakası)
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:
Benzin litre fiyatı: 54.44 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 55.10 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.29 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 54.95 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.29 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 56.13 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.64 TL
Motorin (Mazot) litre fiyatı: 56.47 TL
LPG (Otogaz) litre fiyatı: 28.33 TL