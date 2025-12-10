Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (10 Aralık 2025) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Bugün (10 Aralık 2025) İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları

08:4910/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Benzine indirim mi, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 10 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 10 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI


10 Aralık Çarşamba günü ise benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.


İstanbul Akaryakıt Fiyatları (Avrupa Yakası)


İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir:

Benzin litre fiyatı: 54.44 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 55.10 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 28.51 TL








İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 54.29 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 54.95 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 27.88 TL




Ankara


Benzin litre fiyatı: 55.29 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 56.13 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 28.40 TL




İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.64 TL

Motorin (Mazot) litre fiyatı: 56.47 TL

LPG (Otogaz) litre fiyatı: 28.33 TL


#benzin
#motorin
#Akarkayıt
#akaryakıt fiyatları
#bezin fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 10 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Manchester City, Juventus maç programı