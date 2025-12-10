FED FAİZ KARARI bugün mü açıklanacak? ABD Merkez Bankası Faizi Ne Yapacak, Beklenti Ne Yönde?

Fed'in Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. ABD'de ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının sona ermesinin ardından açıklanan enflasyon ve istihdam verilerinin beklenenden daha ılımlı gelmesi, Fed’in faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri yeniden artırdı. Küresel piyasalar gözünü Fed’in açıklayacağı kritik faiz kararına çevirmiş durumda. Yatırımcılar, kararın hangi tarihte duyurulacağını ve bankanın mevcut ekonomik tablo karşısında nasıl bir adım atacağını merakla takip ediyor. İşte Aralık ayı faiz kararına dair tahminler ve kritik tarihler.
Fed'in yılın son faiz kararı için geri sayım sürüyor. ABD'de ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon ile istihdam verileri Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendiriyor. Piyasalar Fed’in faiz kararına kilitlenirken, faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? sorularına yanıt arıyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.
FED FAİZ İNDİRECEK Mİ, BEKLENTİ NE YÖNDE?
ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon ile istihdam verileri Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendiriyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, Fed yetkilileri bankanın izlemesi gereken yol haritası konusunda ayrışmış durumda bulunuyor.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee öncülüğündeki Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ve New York Fed Başkanı John Williams'ın da aralarında bulunduğu yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade ediyor.
Analistler, Fed yetkililerindeki keskin ayrışmanın belirsizlikleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, piyasa beklentilerinde hızlı değişimlerin olabileceğini kaydetti.
Fed ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,0 aralığına çekmiş ve yılın ikinci faiz indirimine gitmişti. Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, komitede güçlü şekilde farklı görüşlerin olduğunu belirterek, "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak." ifadesini kullanmıştı.