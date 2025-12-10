TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. TOKİ’ye başvurmak isteyenler 5 bin TL başvuru bedeline yatırmaları gerekiyor. Peki TOKİ’ye başvuran ancak başvurusundan vazgeçen yatırdığı 5 bin lirayı geri alabilir mi? Kurada adı çıkmayanlara 5000 TL başvuru ücreti iade edilecek mi?
TOKİ 500 bin konut 81 ilin genelinde yapılıyor. Başvurular 10 Kasım'da başladı. 5 Bin TL başvuru ücreti ile son 1 yıldır ikamet ettiğiniz şehre başvuru yapılıyor. TOKİ 500 bin konut projesinde e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 18 Aralık 2025 olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başlattığı 500 bin sosyal konut hamlesi için başvurular tüm hızıyla sürüyor. e-Devlet veya bankalar aracılığıyla yapılan başvuruların geçerli sayılabilmesi için 5.000 TL tutarındaki başvuru bedelinin yatırılması şart. Peki TOKİ başvurusu yapan ve başvuruyu iptal ederse 5 bin lira geri alınır mı? Kurada adı çıkmayanlara 5000 TL başvuru ücreti iade edilecek mi?
TOKİ’ye başvuru yaptım başvurumdan vazgeçersem 5 bin lirayı geri alabilir miyim başvuracak yer neresi?
TOKİ sosyal konut 5 bin TL başvuru ücretini hangi bankadan yatırılmış ise o bankanın şubesindene başvuru ücreti geri alınabilmekte.
TOKİ başvuru ücreti geri iadesi ne zaman yapılmakta?
Başvuru ücreti iade süreci, ilgili projenin son kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlıyor. Genel olarak, kura çekilişlerinin bitimini takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemlerinin başlatıldığı belirtiliyor. Bu süre zarfında TOKİ, iade edilecek başvuru sahiplerinin listesini ilgili bankalara (Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank) iletmekte ve bankalar da iade sürecini başlatıyor.
TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor.
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ peşinatı ne zaman ödenir?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.