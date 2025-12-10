TOKİ’ye başvuru yaptım başvurumdan vazgeçersem 5 bin lirayı geri alabilir miyim başvuracak yer neresi?

TOKİ 500 bin konut 81 ilin genelinde yapılıyor. Başvurular 10 Kasım'da başladı. 5 Bin TL başvuru ücreti ile son 1 yıldır ikamet ettiğiniz şehre başvuru yapılıyor. TOKİ 500 bin konut projesinde e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 18 Aralık 2025 olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başlattığı 500 bin sosyal konut hamlesi için başvurular tüm hızıyla sürüyor. e-Devlet veya bankalar aracılığıyla yapılan başvuruların geçerli sayılabilmesi için 5.000 TL tutarındaki başvuru bedelinin yatırılması şart. Peki TOKİ başvurusu yapan ve başvuruyu iptal ederse 5 bin lira geri alınır mı? Kurada adı çıkmayanlara 5000 TL başvuru ücreti iade edilecek mi?



