Ziraat Bankası Aralık 2025 emekli promosyon kampanyası: Emekliye kaç TL veriliyor? İşte başvuru şartları ve tutarlar

Türkiye’de milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği Ziraat Bankası emekli promosyonu için 2025 yılı rakamları belli oldu. SGK kapsamındaki emeklilere sunulan yeni kampanya kapsamında, maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere gelir aralığına göre 12 bin TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak. Banka, başvuru sürecini kolaylaştırmak için mobil uygulamadan SMS’e kadar birçok kanal üzerinden işlem imkânı sağlıyor.