Ziraat Bankası Aralık 2025 emekli promosyon kampanyası: Emekliye kaç TL veriliyor? İşte başvuru şartları ve tutarlar

Ziraat Bankası, 2025 yılı emekli promosyon kampanyasını güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 12 bin TL’ye ulaşan nakit destek, üç yıllık taahhüt karşılığında ödeniyor. Başvurular mobil uygulama, internet şubesi, ATM ve SMS dahil birçok kanaldan yapılabiliyor. İşte detaylar...
Türkiye’de milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği Ziraat Bankası emekli promosyonu için 2025 yılı rakamları belli oldu. SGK kapsamındaki emeklilere sunulan yeni kampanya kapsamında, maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt edenlere gelir aralığına göre 12 bin TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak. Banka, başvuru sürecini kolaylaştırmak için mobil uygulamadan SMS’e kadar birçok kanal üzerinden işlem imkânı sağlıyor.
Ziraat Bankası 2025 emekli promosyonları ne kadar?
Promosyon başvurusu hangi kanallardan yapılıyor?
Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşımak veya mevcut ödemeleri için promosyon almak isteyen müşteriler, işlemlerini farklı kanallar üzerinden tamamlayabiliyor. Başvuru; şubeler, Ziraat Mobil, internet bankacılığı, ATM’ler, Müşteri İletişim Merkezi ve SMS ile yapılabiliyor.
"PRO" yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasını 4757’ye gönderenlere, banka tarafından geri dönüş yapılarak onay süreci tamamlanıyor.
Promosyon tutarları maaş aralığına göre belirleniyor
Bankanın açıkladığı 2025 ödeme tablosuna göre:
0 – 9.999 TL maaş aralığı: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş aralığı: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş aralığı: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlar: 12.000 TL
Promosyonlar üç yıllık dönem için peşin olarak yatırılıyor. Tutar, emeklinin aylık gelirinin bir aya karşılık gelen kısmı üzerinden (varsa haciz veya nafaka kesintileri düşülerek) hesaplanıyor.
Ödeme koşulları ve değerlendirme süreci
Ziraat Bankası, müşterinin tüm emekli maaşlarını kapsayan taahhüdü aldıktan sonra promosyon ödemesini gerçekleştiriyor. Banka nezdinde devam eden takipli borcu bulunan kişilerin başvuruları ise, ilgili borcun tamamen kapanmasının ardından değerlendiriliyor.