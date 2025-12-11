Sular kar yağınca gelecek

ASKİ’nin su tarifesini hesaplarken kanunda yer almayan giderleri de maliyete eklediği ortaya çıktı. Sayıştay denetiminde, ASKİ’nin hem atık su arıtma hem de yağmur suyunu uzaklaştırma giderlerini suyun birim maliyetine dahil ederek abonelere yansıttığı tespit edildi. Sayıştay raporunda 1 metreküp su ve atık su bedelinin belirlenmesinde, ASKİ’nin bir önceki yıl faaliyet giderlerinin önemli kısmını esas aldığı, bu toplamı o yıl fatura edilen su miktarına böldüğü ve çıkan tutara yüzde 10 kâr eklediği belirtildi. Bu yöntemle yalnızca içme suyunun kaynaktan aboneye ulaşması için yapılan harcamalar değil, yağmur sularını toplama ve uzaklaştırma giderleri ile evsel, endüstriyel, tarımsal atık suların arıtılması için yapılan harcamalar da su maliyetine ekleniyor. Oysa ilgili kanun, yağmur sularının uzaklaştırılması için yapılacak tesislerin harcamalarının ilgili belediyelerce karşılanacağını, bu giderlerin tarifelere dahil edilemeyeceğini açıkça hükme bağlıyor. Sayıştay, bu nedenle yağmur suyu giderlerinin su fiyatına yansıtılmasını mevzuata aykırı buldu.