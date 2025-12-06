Buraya iki milyar TL gömüldü: Hıdırlıktepe harabeleri!

Sayıştay raporlarında yer alan kalemler üzerinden yapılan hesaplamalara göre proje için 2 milyar liraya yakın harcama yapıldı. Yeni Şafak’ın yerinde görüntülediği sahada, bugün yalnızca 2 beton kule ve etrafa saçılmış demir yığınları ile ahşap iskele parçaları duruyor.

YOL YOK, AĞAÇLANDIRMA YAPILMAMIŞ

Birkaç konteynerden oluşan şantiyede ne bir işçi ne de çalışma emaresi var. Kamuoyuna “rekreasyon alanı, yeşil kuşak, seyir terasları, anıt ve sosyal donatılar” olarak tanıtılan Hıdırlıktepe’de yol düzenlemesi ve ağaçlandırma da yapılmamış. Proje sahasında herhangi bir çalışma izine rastlanmazken, vatandaşların kullanabileceği tek bir alanın bile oluşturulmadığı görülüyor.

ŞANTİYEDE NE BEKÇİ VAR NE DENETİM

Şantiyede tek bir güvenlik görevlisi ya da bekçi bulunmuyor. Etrafta korumasız duran demirler, iskele malzemeleri ve inşaat artıkları hem çevre hem de can güvenliği için risk oluşturuyor. Denetimsiz alanı, zamanla başıboş köpekler ve madde bağımlıları mesken tutmuş. Mahalle sakinleri, gece bölgeden uzak durduklarını, sahipsiz köpek ve şüpheli hareketlerde bulunan kişiler nedeniyle tedirgin olduklarını dile getiriyor.

Bilgilendirme tabelası bile yok

Şantiye alanında bulunması gereken bilgilendirme tabelasının yer almaması da soru işaretlerine yol açtı. Ruhsata tabi inşaatlarda yüklenici, proje adı, ruhsat numarası, müteahhit ve şantiye şefi gibi bilgilerin kamuya açık şekilde ilan edilmesi zorunlu. Ancak Hıdırlıktepe’deki alanda bu tabela bulunmuyor.







