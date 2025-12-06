Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Buraya iki milyar TL gömüldü: Hıdırlıktepe harabeleri!

Buraya iki milyar TL gömüldü: Hıdırlıktepe harabeleri!

Oğuzhan Ürüşan
04:006/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hıdırlıktepe projesi.
Hıdırlıktepe projesi.

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “100. Yıl Şükran Anıtı ve rekreasyon alanı” olarak duyurduğu Hıdırlıktepe projesi, aradan geçen zamana rağmen hâlâ tamamlanamadı.

Sayıştay raporlarında yer alan kalemler üzerinden yapılan hesaplamalara göre proje için 2 milyar liraya yakın harcama yapıldı. Yeni Şafak’ın yerinde görüntülediği sahada, bugün yalnızca 2 beton kule ve etrafa saçılmış demir yığınları ile ahşap iskele parçaları duruyor.

YOL YOK, AĞAÇLANDIRMA YAPILMAMIŞ

Birkaç konteynerden oluşan şantiyede ne bir işçi ne de çalışma emaresi var. Kamuoyuna “rekreasyon alanı, yeşil kuşak, seyir terasları, anıt ve sosyal donatılar” olarak tanıtılan Hıdırlıktepe’de yol düzenlemesi ve ağaçlandırma da yapılmamış. Proje sahasında herhangi bir çalışma izine rastlanmazken, vatandaşların kullanabileceği tek bir alanın bile oluşturulmadığı görülüyor.

ŞANTİYEDE NE BEKÇİ VAR NE DENETİM

Şantiyede tek bir güvenlik görevlisi ya da bekçi bulunmuyor. Etrafta korumasız duran demirler, iskele malzemeleri ve inşaat artıkları hem çevre hem de can güvenliği için risk oluşturuyor. Denetimsiz alanı, zamanla başıboş köpekler ve madde bağımlıları mesken tutmuş. Mahalle sakinleri, gece bölgeden uzak durduklarını, sahipsiz köpek ve şüpheli hareketlerde bulunan kişiler nedeniyle tedirgin olduklarını dile getiriyor.

Bilgilendirme tabelası bile yok

Şantiye alanında bulunması gereken bilgilendirme tabelasının yer almaması da soru işaretlerine yol açtı. Ruhsata tabi inşaatlarda yüklenici, proje adı, ruhsat numarası, müteahhit ve şantiye şefi gibi bilgilerin kamuya açık şekilde ilan edilmesi zorunlu. Ancak Hıdırlıktepe’deki alanda bu tabela bulunmuyor.



#mansur yavaş
#Ankara
#CHP
#Hıdırlıktepe Projesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?