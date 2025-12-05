Muhalif sesleri hedefe koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 39’uncu Olağan Kurultay sonrası partide kontrolü tamamen ele geçirdi. CHP içinde yolsuzluk ve casusluk soruşturmaları üzerinden gündem oluşturulmasını engellemek isteyen Özel, muhaliflerin hamlelerini sınırlandırmak için hareke geçti. Özel’in bu kapsamda Yüksek Disiplin Kurulu’na, “Partinin gündemini değiştirmeye çalışanlara izin vermeyin” dediği öne sürüldü.
CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda genel başkan seçilen Özgür Özel, muhalif sesleri sindirmek için harekete geçtiği öğrenildi. Kurultayın ardından partide ipleri iyice eline alan Özel ilk talimatını verdi. Yüksek Disiplin Kurulu’ndaki (YDK) 15 üyesinden 9'unu yenileyen Özel’in kurmaylarına, "Partinin gündemini değiştirmek isteyen kim olursa olsun, buna geçit vermeyin” dediği iddia edildi.
MUHALİFLER MERCEK ALTINDA
Özel’e yakın isimlerin ağırlıkta olduğu YDK, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil partide özgül ağırlık taşıyanların Genel Merkez’e ters düşebilecek tüm açıklamalarını mercek altına alacak. Kulislerde, parti yönetiminin ‘Bir Gürsel Tekin vakası' daha yaşamak istemediği, olası yol kazalarına karşı önlem almak adına ihraç seçeneği masada sürekli olarak tutacağı konuşuluyor.
‘ŞAŞIRTICI OLMADI’
'ŞAŞIRTICI OLMADI'

Özel'in hamlesinin değerlendiren bir kaynak, "YDK'nın denetleme gücünün zinde tutularak, CHP politikalarına aykırı görüş ve beyanların önünü kesmek isteyen Genel Merkez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosu ve röportajından cesaret kazananların benzer adımlar atmasından çekiniyor" yorumunu yaptı. Partili bir kaynak, "Tüzük gereği YDK bu güce sahip ama Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarının ardından böyle bir adımın gelmesi şaşırtıcı da olmadı" değerlendirmesinde bulundu.