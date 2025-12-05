Porsche Rusya'da kontak kapattı: Aynı anda yüzlerce araç kilitlendi

Rusya genelindeki birçok Porsche marka araç sahibinin, aynı dönem araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadığı bildirildi. Sorunların, fabrika alarm sisteminin uydu modülü aracılığıyla 'yanlışlıkla bloke edilmesiyle' ortaya çıktığı açıklandı. Geri bildirimlere göre; Alman otomotiv devine ait Cayenne, Macan ve Panamera olmak üzere birçok model araç çalıştırılamadı. Almanya ile Rusya arasındaki 'savaş' gerilimi, bu sorunla çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.
TASS haber ajansına göre, Rus sosyal medya hesaplarında ülke genelinde yüzlerce kişi Porsche araçlarının yaygın bir arıza nedeniyle çalışmadığını belirtti.
Rolf Servis Müdürü Yuliya Truşkova, Porsche marka araçların çalıştırılmasındaki sorunların, fabrika alarm sisteminin uydu modülü aracılığıyla yanlışlıkla bloke edilmesiyle ortaya çıktığını söyledi.
"Benzer durumlar Mercedes-Benz'de de var" savunması
Halihazırda tüm içten yanmalı motor modelleri ve tipleri için herhangi bir modelin bloke edilebileceğine işaret eden Truşkova, fabrika alarm sisteminin sıfırlanıp sökülerek blokenin şu anda aşılabileceğini aktardı.
Avto.ru dergisinin aktardığı bilgilere göre, problem özellikle 2020 yılı öncesinde üretilen Porsche modellerinde görülüyor. Başta Cayenne, Macan ve Panamera olmak üzere birçok araçta çalıştırma sorunları yaşandı.
Telegram kanalı Shot, Rusya’da yüzlerce Porsche marka aracın çalışmaz hale geldiğini ve araç sahiplerinin durumdan olumsuz etkilendiğini duyurdu.
Almanya ile Rusya arasındaki 'savaş' gerilimi, bu sorunla çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.