Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan vatandaşlar, yedek kontenjanlar için yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Kesin kayıt yaptırmayan hacı adaylarının yerine yedek listeden alınacak kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklayacağı tarihe göre belirlenecek. Peki süreç nasıl ilerleyecek? 2026 yılı için Diyanet Hac yedek kuralar ne zaman çekilecek? Hac boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

1 /3 HAC BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU? Hac kuralarında ismi çıkarak kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, 25 Kasım 2025 tarihine kadar kayıtlarını tamamladı. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Boş kalan kontenjanlara ise kayıt işlemlerinin ardından belli olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yedek kayıt tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak.



2 /3 HAC YEDEK KURA ÇEKİMİ OLACAK MI? Hac kuraları senede bir kez çekiliyor. Yedek kontenjanlar için Diyanet açıklamalarının takip edilmesi önem arz etmektedir.