Barzani cephesinden geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı

Mesud Barzani
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Mesud Barzani’nin Şırnak'taki provokatif görüntülerinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında yapılan skandal açıklamadan geri adım attı. Yapılan yeni açıklamada "Bu tarihi ziyaretin ardından istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler gündeme gelmiştir ve bu durum endişelere yol açmıştır. Önemli olan husus, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Kürt Bölgesel yönetimi arasındaki ilişkilerde yakalanan bu müstesna dönemdir" ifadeleri yer aldı.
Irak Kürt Bölgesel yönetimi, Mesud Barzani'nin ofisinden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf edilen sözlere ilişkin açıklama yaptı.
Mesud Barzani'nin ofisinden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf edilen sözlere ilişkin Ankara'dan sert tepkilerin yükselmesi sonrası Erbil yönetimi, Barzani'nin Şırnak ziyaretini takiben
"maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler"
yapıldığını belirtti.
"Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"
Açıklamada,
"Bu tarihi ziyaretin ardından ne yazık ki farklı, istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıkmış, bu durum da endişelere yol açmıştır"
dendi.
Vurgulanması gereken konunun,
"Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel yönetimi ilişkilerinin bir müstesna dönemde olduğu"
ifade edildi.
"Herkesin gayretini takdir ediyoruz"
Barzani'nin Şırnak ziyaretinin barış sürecine destek amacı taşıdığı savunulurken,
"Barış süreci de önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adımdır; Türkiye hükümetini, iktidar partilerini ve Türkiye ile bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesinde etkili rol oynayan herkesin gayretini takdir ediyoruz."
ifadeleri kullanıldı.
