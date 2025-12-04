Torba yasada Meclis detayı sıralandı: SGK girişi olanlara 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim indirimi, taşerona kadro...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alan Torba Yasa, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. 3600 ek gösterge, Bağ-Kur’lular için 7200 prim günü şartıyla emeklilik, ev hanımlarına prim desteği ve vergi affı gibi başlıklar, çalışma hayatına doğrudan etki edecek değişiklikler arasında öne çıkıyor. Özellikle Bağ-Kur prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi ve ev hanımlarına sigorta desteği, sosyal güvenlik alanında önemli dönüşümler getirecek. TBMM’de devam eden görüşmelerde, yasa teklifinin kalan maddelerinin ne zaman kabul edileceği merakla bekleniyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.