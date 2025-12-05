Yeni Şafak
ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB Sömestr tatili 2026, 2. ara tatil ne zaman başlıyor?

Ara tatil ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvim doğrultusunda, 2025-2026 eğitim yılının ikinci ara tatili yeniden gündeme geldi. Özellikle Ramazan ayıyla kesişip kesişmeyeceği merak edilen tatil tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından araştırılıyor. Sömestr ve yaz tatilinin başlangıç tarihleri de MEB takvimiyle netlik kazanıyor.

Okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı, MEB’in yayımladığı akademik takvim sayesinde yeniden öğrencilerin odağına yerleşti. 2025-2026 eğitim döneminde ara tatilin Ramazan dönemine denk gelip gelmeyeceği merak edilirken, sömestr ve yaz tatilinin tarihleri de araştırmaların merkezinde yer alıyor.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ 2026 NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

MEB TATİL TAKVİMİ 225-2026

MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birnci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025

İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025

Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025

Okulların kapanışı:26 Haziran 2025

