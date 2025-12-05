ARA TATİL TAKVİMİ 2025: MEB Sömestr tatili 2026, 2. ara tatil ne zaman başlıyor?

Okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı, MEB’in yayımladığı akademik takvim sayesinde yeniden öğrencilerin odağına yerleşti. 2025-2026 eğitim döneminde ara tatilin Ramazan dönemine denk gelip gelmeyeceği merak edilirken, sömestr ve yaz tatilinin tarihleri de araştırmaların merkezinde yer alıyor.