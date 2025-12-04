11. Yargı Paketi'nde kabul edilen maddeler hangileri? 11. Yargı paketi neler sunuyor? Dolandırıcılık suçu, avukatlık kanunu, infaz, af düzenlemesi, icra ve iflas kanunu son dakika gelişmeleri

11. Yargı Paketi, Türk hukuk sisteminde önemli değişikliklere yol açtı. TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ilk 15 madde, İcra İflas Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Avukatlık Kanunu ve Kamu İhale Kanunu'nu kapsayan reformlarla yargı sürecini hızlandırmayı ve daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor. Dolandırıcılık suçlarının yargılaması, akıl hastalığına dair düzenlemeler ve avukatlara verilen disiplin cezaları gibi kritik konulara ilişkin yeni düzenlemeler ile adaletin daha hızlı ve verimli bir şekilde tecelli etmesi hedefleniyor. Ayrıca, bağışlama ve tasarruf iptali düzenlemeleri, haksız kazançların önüne geçilmesi amacıyla getirildi. Yargı paketiyle birlikte, mahkemelerin iş yükü hafifletilerek, hukuk sisteminde daha fazla şeffaflık ve hız sağlanması bekleniyor. Yeni yargı paketi vatandaşların da yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Peki 11. Yargı Paketi'nde kabul edilen maddeler hangileri oldu? 11. Yargı paketi neler sunuyor? İşte tüm detaylar.

2 /9 İcra ve İflas Kanunu'nda Önemli Değişiklikler

İlk kabul edilen düzenleme, İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle ilgili. Bu değişiklik, nispi harç ve teminat yatırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere yönelik yeni kurallar getiriyor. İhalelerin feshi talebinde bulunulması halinde, harç veya teminat eksikliği nedeniyle mahkeme bu talebi dosya üzerinden kesin olarak reddedecek. Ayrıca, bu tür durumlarda mahkeme, eksikliklerin tamamlanması için iki hafta süre tanıyacak.

3 /9 Bağışlama ve Tasarruf İptali Düzenlemeleri

Kanun Teklifi, bağışlama ve tasarruf iptali konusunda da önemli düzenlemeler getiriyor. Alışılmış hediyeler dışında, son bir yıl içinde yapılan tüm bağışlar ve ivazsız tasarruflar iptal edilebilecek. Ayrıca, yakın hısımlar arasında yapılan tasarrufların gerçek değerinin ispatlanmaması durumunda, bu işlemler bağışlama olarak kabul edilecek.

4 /9 Avukatlık Kanunu’nda Değişiklikler: Disiplin Cezaları

Teklifin bir diğer önemli maddesi, Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişikliklere dair. Avukatların, görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı alacakları disiplin cezaları yeniden düzenleniyor. Bu düzenlemeye göre, avukatlara yönelik cezalar; uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma ve meslekten çıkarma gibi çeşitli yaptırımlar olacak. Ayrıca, bir avukata birden fazla disiplin cezası verilmesi durumunda, önceki cezaların etkisi devam edecek ve cezalar daha ağır hale getirilecek.

5 /9 Kamu İhale Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte, itirazen şikayet başvuru bedelinin iade edilmesiyle ilgili düzenlemeler getirildi. Şikayet başvurularının, başvuru sahibinin haklılık oranına göre belirlenen kısmı iade edilecek. Ancak, başvuru reddedildiğinde ya da ihalenin iptaline karar verildiğinde, başvuru bedeli iade edilmeyecek.



6 /9 Dolandırıcılık Suçunun Yargılanması Değişiyor

Yeni düzenlemeye göre, dolandırıcılık suçunun yargılaması, asliye ceza mahkemelerinde yapılacak. Bu değişiklik, önceki yargılama usulünde yaşanan görev uyuşmazlıklarının önüne geçilmesini hedefliyor.



7 /9 TCK’de Akıl Hastalığına Dair Düzenlemeler

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan bir başka önemli düzenleme, akıl hastalığı hükmüyle ilgili. Kısmi akıl hastalığı bulunan kişilerin cezai sorumluluğu kabul edilen hallerde, bu kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak. Ayrıca, akıl hastalarının sağlık kurumlarında geçirecekleri süre ile ilgili düzenlemeler de getiriliyor.

8 /9 Yargı Sürecinde Hızlandırma ve Etkinlik Arttırma

Yeni yargı paketiyle birlikte, yargı sürecinin hızlandırılması ve daha etkin bir şekilde işlemesi için de bazı tedbirler alınması planlanıyor. Bu düzenlemeler, mahkemelerdeki iş yükünü hafifletmeye yönelik düzenlemeler içeriyor.