2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir? Türkiye hangi torbada? İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı muhtemel rakipleri

2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi için heyecan dorukta! Türkiye'nin de dahil olduğu grup eşleşmeleri, 5 Aralık 2025 Cuma günü gerçekleşecek kura çekimi ile belli olacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek bu tarihi turnuvanın kura çekimi, TSİ 20.00'de başlayacak. Peki, Dünya Kupası kura çekimi nasıl izlenir ve Türkiye hangi torbada? A Milli Futbol Takımımızın muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...
FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, 5 Aralık'ta canlı yayınlanacak. Türkiye'nin play-off turunu geçmesi halinde hangi torbada yer alacağı ve muhtemel rakipleri, kura çekiminin ardından belli olacak. İşte detaylar...
FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı?
FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, 5 Aralık 2025 Cuma günü yapılacak. Kura çekimi Washington, ABD'de gerçekleşecek ve TSİ 20.00'de başlayacak. Maçlar ve gruplar belirlenirken, Türkiye'nin de play-off turu sonrası yer alacağı grup, kura çekimi sonrasında belli olacak. Kura çekimi, UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak ve Türkiye’deki futbolseverler için büyük bir fırsat olacak.
Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda hangi torbada?
Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde 4. torbada yer alacak. Bu durumda A Milli Takımımız, Romanya ile oynayacağı play-off yarı final maçının galibi ile karşılaşarak 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Play-off turu için 26 Mart 2026'da başlayacak maçlar, büyük heyecan yaratacak. Eğer Türkiye, play-off turunu geçerse, dördüncü torbada yer alacak ve bu da gruptaki rakiplerini belirleyecek.
Dünya Kupası torbaları nasıl oluştu?
2026 Dünya Kupası’na katılacak 48 takım, 4 torbada sıralanacak. Ev sahibi ülkeler Kanada, Meksika ve ABD 1. torbada yer alırken, diğer ülkeler FIFA sıralamasına göre yerleştirilecek. İşte, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın torbaları:
Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya
Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya
Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika
Türkiye’nin muhtemel rakipleri
Türkiye'nin play-off turunu geçmesi halinde gruptaki rakipleri, kura çekimi sonrası belli olacak. Dördüncü torbada yer alan Türkiye, güçlü takımların olduğu gruplara düşme ihtimaliyle karşı karşıya kalacak. Özellikle İspanya, Fransa, Arjantin, İngiltere gibi üst sıralarda yer alan takımların bulunduğu torbaların etkisi büyük olacak.
Bilet satışı ve katılım durumu
2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım için büyük bir heyecan var. Yaklaşık 2 milyon bilet satıldı ve bu yıl ilk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası’na 42 ülke katılım hakkı kazandı. Kura çekiminin ardından maçların tarihleri ve statları belli olacak ve Türkiye’nin de grubundaki takımlarla oynayacağı maçların detayları duyurulacak.
Dünya Kupası kura çekimi hangi kanaldan izlenebilir?
FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi, UEFA'nın resmi web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Türk televizyon kanalları da kura çekimini izleyicileriyle paylaşacak. Maçlar ve grup eşleşmeleri belirlendikten sonra, takımların oynayacağı statlar ve tarihleri hakkında da detaylı açıklamalar yapılacak.