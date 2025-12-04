2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir? Türkiye hangi torbada? İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı muhtemel rakipleri

FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, 5 Aralık'ta canlı yayınlanacak. Türkiye'nin play-off turunu geçmesi halinde hangi torbada yer alacağı ve muhtemel rakipleri, kura çekiminin ardından belli olacak. İşte detaylar...





FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı?

FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, 5 Aralık 2025 Cuma günü yapılacak. Kura çekimi Washington, ABD'de gerçekleşecek ve TSİ 20.00'de başlayacak. Maçlar ve gruplar belirlenirken, Türkiye'nin de play-off turu sonrası yer alacağı grup, kura çekimi sonrasında belli olacak. Kura çekimi, UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak ve Türkiye’deki futbolseverler için büyük bir fırsat olacak.





Türkiye 2026 Dünya Kupası'nda hangi torbada?

Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde 4. torbada yer alacak. Bu durumda A Milli Takımımız, Romanya ile oynayacağı play-off yarı final maçının galibi ile karşılaşarak 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Play-off turu için 26 Mart 2026'da başlayacak maçlar, büyük heyecan yaratacak. Eğer Türkiye, play-off turunu geçerse, dördüncü torbada yer alacak ve bu da gruptaki rakiplerini belirleyecek.

Dünya Kupası torbaları nasıl oluştu?

2026 Dünya Kupası’na katılacak 48 takım, 4 torbada sıralanacak. Ev sahibi ülkeler Kanada, Meksika ve ABD 1. torbada yer alırken, diğer ülkeler FIFA sıralamasına göre yerleştirilecek. İşte, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın torbaları:





Birinci Torba:

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İkinci Torba:

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

Üçüncü Torba:

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Dördüncü Torba:

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) , Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

Türkiye’nin muhtemel rakipleri

Türkiye'nin play-off turunu geçmesi halinde gruptaki rakipleri, kura çekimi sonrası belli olacak. Dördüncü torbada yer alan Türkiye, güçlü takımların olduğu gruplara düşme ihtimaliyle karşı karşıya kalacak. Özellikle İspanya, Fransa, Arjantin, İngiltere gibi üst sıralarda yer alan takımların bulunduğu torbaların etkisi büyük olacak.





Bilet satışı ve katılım durumu

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım için büyük bir heyecan var. Yaklaşık 2 milyon bilet satıldı ve bu yıl ilk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası’na 42 ülke katılım hakkı kazandı. Kura çekiminin ardından maçların tarihleri ve statları belli olacak ve Türkiye’nin de grubundaki takımlarla oynayacağı maçların detayları duyurulacak.





Dünya Kupası kura çekimi hangi kanaldan izlenebilir?

FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi, UEFA'nın resmi web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Türk televizyon kanalları da kura çekimini izleyicileriyle paylaşacak. Maçlar ve grup eşleşmeleri belirlendikten sonra, takımların oynayacağı statlar ve tarihleri hakkında da detaylı açıklamalar yapılacak.



