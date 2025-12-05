Yeni Şafak
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'ye Göre İstanbul Kar Yağışı Tarihi!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'ye Göre İstanbul Kar Yağışı Tarihi!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’da kar beklentisi yeniden gündeme taşındı. Meteoroloji raporları ve AKOM’un uyarıları, şehirde sıcaklıkların hızla düşeceğine işaret ederken, sosyal medya ise “İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?” sorusuyla çalkalanıyor. Uzmanlardan peş peşe gelen değerlendirmeler, megakentin önümüzdeki günlerde kışın etkisini daha belirgin hissedebileceğine dikkat çekiyor.

İstanbul’da havaların soğumasıyla birlikte gözler olası kar yağışı tarihine çevrildi. Mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar ve meteoroloji kaynaklı açıklamalar, kentte kar beklentisini artırdı. Hem AKOM hem de hava durumu uzmanları, İstanbul’un ilerleyen günlerde sert kış koşullarıyla karşılaşabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Buna göre; İstanbul'a kar yağışı için en muhtemel tarihin ocak ayı başlarında olması bekleniyor.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci tarafından kar yağışının başlayacağı tarih, ocak ayının başları olarak duyuruldu

Kesin tarih olmamakla birlikte yeni yıla girerken kar yağışının yağması olasılıklar arasında yer alıyor. Tahminlerin daha da netleşmesi için aralık ayının son haftalarında alınacak olan hava durumu tahminlerinin gelmesi bekleniyor.

