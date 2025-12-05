İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'ye Göre İstanbul Kar Yağışı Tarihi!

İstanbul’da havaların soğumasıyla birlikte gözler olası kar yağışı tarihine çevrildi. Mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar ve meteoroloji kaynaklı açıklamalar, kentte kar beklentisini artırdı. Hem AKOM hem de hava durumu uzmanları, İstanbul’un ilerleyen günlerde sert kış koşullarıyla karşılaşabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Buna göre; İstanbul'a kar yağışı için en muhtemel tarihin ocak ayı başlarında olması bekleniyor.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci tarafından kar yağışının başlayacağı tarih, ocak ayının başları olarak duyuruldu