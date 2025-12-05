Memura %17.55 enflasyon farkı çıktı: 5. oran geldi! İşte meslek meslek Ocak zam tablosu

Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla, 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak ayında alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik artışa eklenecek enflasyon farkı oluşurken, gözler yeni maaş tablolarına çevrildi.
TÜİK’in kasım enflasyonunu açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin Ocak zammında kritik eşik aşıldı. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren maaş artışında, yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına eklenecek fark büyük ölçüde ortaya çıktı. Peki Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
İŞTE BEŞ AYLIK RAKAM: OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİLER NETLEŞİYOR
2025 Ocak zammını şekillendirecek enflasyon farkında kritik eşik aşıldı. TÜİK, 6 aylık enflasyon hesabında yer alacak verilerin beşincisini açıkladı. Temmuz’da yüzde 2.06, Ağustos’ta yüzde 2.04, Eylül’de yüzde 3.23 ve Ekim’de yüzde 2.55 gelen enflasyon, Kasım’da da yüzde 0.87 arttı. Böylece Temmuz–Kasım dönemi enflasyonu yüzde 11.2 oldu.
Bu tabloya göre memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5.9 olarak oluştu. Bu fark, toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik Ocak artışıyla birleşince zam oranı şimdilik yüzde 17.55 seviyesine ulaştı. Kesin rakam için gözler Aralık verisine çevrildi.
ANKETLER NE DİYOR? ZAM BEKLENTİSİ ARTTI
Ekonomist anketlerinde 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.89 – yüzde 32.2 aralığında tahmin ediliyor. Bu senaryoda:
Memur ve memur emeklisine yüzde 7.66 – yüzde 7.91 enflasyon farkı,
Ocak zammı ise yüzde 19.5 – yüzde 19.78 aralığında oluşuyor.
MERKEZ BANKASI: BAND 31–33 ARASI
Merkez Bankası da yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 – 33 aralığında öngörüyor. Bu beklenti gerçekleşirse:
Enflasyon farkı: yüzde 6.93 – yüzde 8.56,
Ocak zammı: yüzde 18.7 – yüzde 20.5 aralığında olacak.
Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla tüm hesaplar netleşecek; milyonların Ocak maaşı buna göre şekillenecek.