Memura %17.55 enflasyon farkı çıktı: 5. oran geldi! İşte meslek meslek Ocak zam tablosu

Bu tabloya göre memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5.9 olarak oluştu. Bu fark, toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik Ocak artışıyla birleşince zam oranı şimdilik yüzde 17.55 seviyesine ulaştı. Kesin rakam için gözler Aralık verisine çevrildi.