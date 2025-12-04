Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?
Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır? İlgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasın bu akşamki yeni bölümünde sorulan bu sorunun yanıtı izleyicilerin de cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri oldu. 200 bin TL değerindeki sorunun doğru yanıtı haberimizde.
CEVAP: B
: 2000
A: 2002
B: 2000
C: 1998
D: 1996
Ramazan Bayramı'nın Hicri takvime göre tarihi her zaman aynı olmasına rağmen, Miladi takvime göre tarihi her yıl yaklaşık olarak 11 gün daha erken gelir, çünkü Hicri takvim ay temelli, Miladi takvim ise güneş temellidir. Bu nedenle, eğer Ramazan Bayramı, bir Miladi takvim yılında ilk on gün içinde denk gelirse,
aynı Miladi takvim yılında son on gün içinde ikinci bir Ramazan Bayramı olur. Bu durum 2000 yılında gerçekleşmiştir.
Miladi takvim tarihi, yeni ayın yerel görünürlüğüne bağlı olarak ülkeler arasında değişebilir.
