Turistik Doğu Ekspresi başladı mı? 2025 Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars, Kars-Ankara yeni sezon bilet fiyatları ve güzergahları

Türkiye’nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu raylar üzerinde tanıtmayı sürdürecek, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonu seferleri bugün başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin, 2025-2026 kış sezonu seferlerine yarın başlayacağını belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi, bu sezon toplam 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak" dedi.
Kış sezon turizminin gözdesi olan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında yarın yeniden raylara iniyor. Tren yolculuğuyla Kars'a gitmek isteyenler Doğu Ekspresi bilet fiyatını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl binlerce kişiyi konuk eden Doğu Ekspresi, 2025 yılı turistik seferlerine ise Aralık ayında başlıyor. Peki Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon bilet fiyatları ne kadar ve güzergahları nasıl?
Doğu Ekspresi Seferleri Başladı Mı?
Seferler 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Tren Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.
Turistik Doğu Ekspresi’nin, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ankara-Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, dönüşte ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat duruş yapılacak.
1360 kilometrelik güzergâhta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak” dedi.
Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren 160 yolcu kapasitesine sahip. Yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor.
YÖNLERİN FİYATI FARKLI
Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerde, Ankara-Kars güzergâhında bilet fiyatları 14 Ocak’a kadar iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattında ise 12 bin liradan satışa sunuluyor.