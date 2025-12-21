Recep ayında oruç tutulur mu? Üç aylar orucu ne zaman, nasıl tutulur? Diyanet açıklaması

Yeni Şafak
Recep ayında oruç tutulur mu, farz mı? Üç aylar orucu ne zaman, nasıl tutulur? Diyanet açıklaması

Recep ayında oruç tutulur mu, farz mı? Üç aylar orucu ne zaman, nasıl tutulur? Diyanet açıklaması

21:3021/12/2025, Pazar
Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep ayında oruç tutmanın hükmü yeniden gündeme geldi. 2025–2026 dini takvimine göre üç aylar ne zaman başlıyor, Recep ayında oruç farz mı, kaç gün tutulur? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarıyla üç aylar orucuna dair tüm merak edilenler.

İslam dünyasında büyük öneme sahip olan üç aylar, Recep ayı ile birlikte başlıyor. Dini takvime göre üç aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla idrak edilmeye başlanacak. Recep ayının ardından Şaban ve Ramazan ayları gelecek. Bu tarihten itibaren dileyen Müslümanlar, nafile ibadet kapsamında oruç tutabilecek.


ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Üç aylar, Recep ayıyla birlikte 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Bu tarihten itibaren dileyen vatandaşlar nafile olmak üzere oruç tutabilir.


ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR? RECEP AYINDA ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Recep ayında oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), bu ayda oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde (www.kurul.diyanet.gov.tr) yer alan bilgilerde üç aylardaki oruç ibadetinin detayları şu şekilde ifade ediliyor;


Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, 5/348-349 [3534]) Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (el-Bakara, 2/184-185)


Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741])


Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.



