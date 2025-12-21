2025 YDUS 2. dönem soruları ve cevapları yayımlandı: YDUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi

21 Aralık 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 2. dönem oturumunun ardından, sınava giren binlerce aday gözünü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak resmi duyurulara çevirdi. ÖSYM, sınavın ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ilişkin açıklamayı paylaştı.





Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-YDUS 2. dönem sınavına ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10’u adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınavda kullanılan temel soru kitapçığı dizilimindeki soruların tamamına, 21 Aralık 2025 saat 13.40’tan itibaren, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 gün boyunca erişebilecek.

Erişim adresi: https://ais.osym.gov.tr

Görüntüleme bitiş tarihi: 31 Aralık 2025 – 23.59

Soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğu ve telif haklarının ÖSYM’ye ait olduğu da hatırlatıldı.

YDUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sonuç tarihi de ÖSYM tarafından duyuruldu. Takvime göre, 2025-YDUS 2. dönem sınav sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek.





YDUS değerlendirme işlemleri nasıl yapılıyor?

ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre değerlendirme süreci şu esaslara göre yürütülecek:

Çoktan seçmeli testlerde, doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak 100 üzerinden puan hesaplanacak.

Yazılı sınav yapılan bilim dallarında da puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacak. 45 puanın altında kalan adaylar yerleştirme sürecine dâhil edilmeyecek. İptal edilen sorular, geçerli sorular üzerinden yeniden puanlanacak. ve cevabı değiştirilen sorular için güncellenmiş cevap anahtarı esas alınacak





Sınav ve yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecek?