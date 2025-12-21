Kamu bankalarında daha sınırlı ama sabit ödeme

Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankaları, 3 yıllık taahhüt karşılığında 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Bu bankalarda ödeme tutarları maaş baremine göre belirlenirken, ek harcama ya da fatura talimatı gibi şartlar daha sınırlı tutuluyor. Kamu bankaları, özellikle düzenli ve koşulsuz ödeme tercih eden emekliler tarafından tercih ediliyor.