Aralık 2025’te bankalar emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 12 bin TL’den 31 bin TL’ye kadar çıkan promosyon fırsatları dikkat çekiyor. Peki Aralık 2025 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Aralık 2025 itibarıyla bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli için promosyon tutarları 12 bin TL’den 31 bin TL’ye kadar yükseldi. Kamu bankaları daha sınırlı rakamlar sunarken, özel bankalar ek koşullarla daha yüksek ödemeler vadediyor. Maaşını taşıyan emekliler için bankalar arasındaki rekabet belirginleşmiş durumda.
Özel bankalarda promosyon yarışı öne çıktı
Aralık ayı kampanyalarına bakıldığında özel bankaların, kamu bankalarına kıyasla daha yüksek üst limitler belirlediği görülüyor. QNB, ek koşullarla birlikte 31 bin TL’ye kadar çıkan promosyon paketiyle listenin başında yer aldı. Akbank, Yapı Kredi ve VakıfBank ise 30 bin TL seviyesine ulaşan toplam ödeme imkanlarıyla dikkat çekti. Bu rakamlar, emekli promosyonu 2025 aramalarında öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.
Kamu bankalarında daha sınırlı ama sabit ödeme
Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankaları, 3 yıllık taahhüt karşılığında 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Bu bankalarda ödeme tutarları maaş baremine göre belirlenirken, ek harcama ya da fatura talimatı gibi şartlar daha sınırlı tutuluyor. Kamu bankaları, özellikle düzenli ve koşulsuz ödeme tercih eden emekliler tarafından tercih ediliyor.
Promosyon tutarları nasıl belirleniyor?
Emekli promosyonu, emeklinin aldığı maaş miktarına göre kademeli olarak hesaplanıyor. Bankaların duyurduğu en yüksek rakamlar, genellikle en üst maaş grubunu kapsıyor. Daha düşük maaş alan emekliler için ödenen promosyon da buna paralel olarak azalıyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği mümkün olsa da, kalan süreye ait promosyonun iade edilmesi gerekiyor.
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar (Aralık 2025)
Aralık ayında özel bankalar ile kamu bankaları arasındaki promosyon farkı belirgin şekilde açıldı. Koşulsuz nakit promosyonlarda üst sınır 20 bin TL seviyesinde kalırken, ek kampanya ve ödüllerle birlikte toplam tutar 31 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Öne çıkan bankalar
QNB → 31.000 TL’ye varan toplam promosyon
Akbank → 30.000 TL’ye varan nakit ödül
Yapı Kredi → 30.000 TL’ye varan nakit promosyon
VakıfBank → 30.000 TL’ye varan toplam kazanım
DenizBank → 27.000 TL’ye varan promosyon
Kuveyt Türk → 27.500 TL’ye varan promosyon
Akbank
SGK emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL promosyon + 15.000 TL nakit ödül ile toplamda 30.000 TL’ye varan kazanım sunuluyor.
Garanti BBVA
15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra kart harcamaları, avans hesap ve sigorta işlemleriyle birlikte 25.000 TL’ye varan toplam ödül veriliyor. Kampanya 1–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.
QNB
Koşulsuz 20.000 TL nakit promosyonun üzerine fatura talimatı, ek hesap ve kredi kullanımıyla birlikte 31.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunuluyor. Aralık 2025’in en yüksek toplam promosyonu bu bankada.
Yapı Kredi
Maaş tutarına göre 15.000 TL promosyon, fatura talimatı, kart harcaması ve dijital aktiflik ödülleriyle birlikte 30.000 TL’ye varan nakit ödeme yapılıyor.
İş Bankası
SGK emeklilerine 15.000 TL nakit + 9.000 TL ek promosyon olmak üzere toplamda 24.000 TL’ye varan ödeme sunuluyor.
Ziraat Bankası
Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası’nda promosyon üst limiti 12.000 TL. Ödemeler 3 yıllık peşin olarak yapılıyor.
Halkbank
Maaşa göre 8.000 TL – 12.000 TL arasında promosyon veriliyor. Ölüm aylığı alanlara özel 5.000 TL ödeme bulunuyor.
VakıfBank
12.000 TL promosyonun yanı sıra Troy Emekli Kart harcamalarıyla 18.000 TL’ye varan ek kazanım sunuluyor. Toplam üst sınır 30.000 TL.
DenizBank
12.000 TL nakit promosyonun yanında fatura talimatı ve kart kullanımıyla 27.000 TL’ye varan promosyon sağlanıyor.
Emekli promosyonu nasıl alınır?
Emekli maaşının bankaya taşınması gerekir
Bankayla 3 yıllık taahhüt verilir
Başvuru e-Devlet, mobil bankacılık veya şubelerden yapılabilir
Süre dolmadan banka değiştirilebilir, kalan promosyon iade edilir