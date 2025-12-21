Açık Öğretim Lisesi yazılı sınavlarının ilk iki oturumun dün yapıldı. Bugün ise 1. dönem AÖL sınavının üçüncü oturumu gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre AÖL sınav sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Peki AÖL sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? MEB AÖL 1. dönem sınavı kaç dakika sürüyor?
Açık Öğretim Lisesi yazılı sınavları bugün yapılıyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlarda binlerce öğrenci oturumlara katılarak soruları yanıtlayacak. AÖL sınavların ilk oturumu dün gerçekleştirildi. Cumartesi günü yapılacak birinci oturum saat 10.00'da, ikinci oturum ise saat 14.00'te uygulanda. Bugün günü gerçekleştirilecek üçüncü oturum da yine saat 10.00'da başlayacak. Peki AÖL sınavı saat kaçta bitiyor, Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavı kaç dakika sürüyor? İşte detaylar.
AÖL sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
AÖL yazılı sınavlar 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. AÖL sınavlarına katılacak olan binlerce öğrenci bugün de açık lise sınavları için ter dökecek.
Açık Öğretim Lisesi sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
Bugün yapılacak olan AÖL sınavının üçüncü oturumu 10.00'da başlarken, sınav 100 dakika süre olacak.
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre AÖL sınav sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.
AÖL ders geçme nasıl oluyor?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.
Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar.
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.
Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır.
Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;
Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.
Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.
Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.
Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.
Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.
Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır.
18 yaşından gün almış öğrenciler dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;
18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.
Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.