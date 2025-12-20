DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 20 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

20 Aralık 2025 Cuma günü yaşanan yer sarsıntıları, Türkiye genelinde deprem aramalarını artırdı. Kandilli Rasathanesi ile AFAD’dan gelen açıklamalar yakından takip edilirken, birçok kişi yaşadığı bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için araştırma yapıyor. “Ege’de deprem mi?”, “İstanbul sallandı mı?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Güncel deprem verileri haberimizde…