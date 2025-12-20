EYT'yi kaçırana müjde sıralandı! 1999 sonrası SGK'lı olana şans doğdu Emeklilik yaş, prim, gün tablosu

Emeklilik hayali kuran ancak prim gün sayısı yetersiz olan sigortalılar için umut verici imkanlar sunuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı borçlanma ve ihya hakları sayesinde, eksik günler tamamlanarak emeklilik yolu açılabiliyor. Kadınlar doğum borçlanması ile her çocuk için 720 güne kadar kazanım elde edebilirken, erkekler ise askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihini geri çekme ve prim tamamlama avantajı yakalıyor. Ayrıca, stajyerlik dönemleri ve bazı yükseköğrenim süreleri de belirli şartlarla borçlanma kapsamına dahil ediliyor. Peki, kimler bu haklardan yararlanabilir, başvuru süreci nasıl işler ve hangi belgeler gerekir? Eksik primlerin tamamlanmasına dair tüm ayrıntılar haberimizde…

1 /10 Emeklilik için prim günlerini tamamlayamayan ya da daha yüksek maaş hedefleyen sigortalılar için borçlanma imkanı önemli fırsatlar sunuyor. Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma ve belirli eğitim sürelerini kapsayan bu hak, emeklilik yaşını geri çekme avantajı da sağlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan borçlanma başvuruları sayesinde, hem emeklilik şartları erkene çekilebiliyor hem de emekli aylığı daha yüksek düzeyde bağlanabiliyor. Özellikle sigorta başlangıcını öne çekmek isteyenler için kritik öneme sahip olan bu uygulama, milyonlarca sigortalının geleceğini yakından ilgilendiriyor.

2 /10 KADINLARA ÖZEL DOĞUM BORÇLANMASI AVANTAJI Kadın sigortalılar için emeklilik yolunda önemli bir destek olan doğum borçlanması, çalışılmayan doğum sonrası dönemlerin prim gününe çevrilmesini sağlıyor. Her çocuk için en fazla 2 yıl olmak üzere, toplamda 3 çocukla birlikte 2.160 güne kadar prim kazanılabiliyor. Bu sayede kadınlar, çalışma hayatına verdikleri annelik arasını emeklilik avantajına çevirebiliyor.

3 /10 SİGORTADAN ÖNCE DOĞUM YAPANLAR DA YARARLANABİLİR Sigortalılık başlangıcından sonra yapılan doğumlar için borçlanma hakkı tanınsa da, yapılan yasal düzenlemeler ile sigortadan önce doğum yapan kadınlara da belirli koşullarda bu imkân tanınıyor. Böylece annelik süreci emeklilik hesabında kayıp değil, kazanç olarak değerlendirilebiliyor.

4 /10 EVLAT EDİNENE DE BORÇLANMA HAKKI 2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması hakkından yararlanabiliyor. Aynı şekilde bu çocuğu doğuran kadın da borçlanma başvurusu yapabiliyor. Böylece hem doğuran hem evlat edinen kadınlara prim tamamlama fırsatı sunuluyor.

5 /10 ASKERLİK BORÇLANMASIYLA ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI Erkek sigortalılar için en yaygın borçlanma seçeneği olan askerlik borçlanması, 18 aya kadar (540 gün) prim kazanımı sağlıyor. Özellikle sigorta başlangıcından önce askerlik yapanlar, borçlandıkları takdirde emeklilik yaşlarını da geri çekebiliyor. Bu durum, emeklilikte büyük avantaj oluşturuyor.

6 /10 YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ DE DEĞERLENDİRİLEBİLİYOR Yurt dışında yaşamış Türk vatandaşları, orada geçirdikleri süreleri Türkiye’deki emeklilik sistemine dâhil edebiliyor. Kadınlar için, 18 yaşından sonra yurt dışında geçirilen süreler borçlanma kapsamına alınırken; erkeklerde askerlik ve çalışma süreleri bu kapsama giriyor.

7 /10 ÜCRETSİZ İZİNDEKİ MEMURLARA BORÇLANMA HAKKI Kamuda görev yapan memurlar, ücretsiz izinli geçirdikleri dönemleri daha sonra borçlanarak emeklilik hesabına dâhil edebiliyor. Bu sayede kamu personeli, hizmet süresini eksiksiz şekilde tamamlayabiliyor.

8 /10 EĞİTİM DÖNEMLERİ DE PRİME DÖNÜŞEBİLİR Yüksek lisans, doktora, tıp ihtisası ya da avukatlık stajı gibi eğitim süreçleri de borçlanma kapsamında değerlendirilebiliyor. Özellikle sigortalı olmadan geçirilen bu dönemler, borçlanma yoluyla emeklilikte hesaba katılabiliyor. Yurt dışında geçirilen eğitim süreleri de bu kapsama dâhil.

9 /10 BAĞ-KUR’LULAR İÇİN DONDURULAN SÜRELERİ GERİ KAZANMA YOLU Bağ-Kur sigortalıları, geçmişte prim borçları nedeniyle silinen hizmet yıllarını ihya ederek tekrar geçerli hale getirebiliyor. İhya işlemiyle bu sürelerin tamamının ödenmesi gerekiyor. Ancak ödeme yapıldığında, prim günleri hizmet süresine ekleniyor.