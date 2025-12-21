İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Peki Sadettin Saran ifadesinde ne dedi neler söyledi? Sadettin Saran’ın uyuşturucu test sonucu çıktı mı? İşte detaylar.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında yurtdışındayken ifadeye çağrılmıştı. Dün gece yurda dönen Saran’ı Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşılamıştı. Savcılıkta ifade veren Saran adli tıpa götürülmüş, uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermişti. İşte Sadettin Saran ifadesinde ne dedi neler söyledi?
Sadettin Saran ifadesinde ne dedi neler söyledi?
TRT muhabiri Hilal Yıldırım’ın aktardığına göre Saran ifadesinde şunları dedi:
"İstanbul’daki evimde misafir odası olarak kullanılan odada cam kutu şeklinde kapağında ‘GoStack’ yazılı kavanoz şeklindeki madde uyuşturucu madde kalıntısı değildir. Cam kavanozun içinde kızımın muhtelif ilaçları vardı. Büyük ihtimal camdaki kalıntılar bu ilaçların tozlarıdır. Zaten inceleme sonucunda anlaşılacaktır.
Assos’taki evimde yapılan aramada çıkan maddelere ilişkin olarak o evde çalışan hizmetliyi aradım. Bunlar ne diye sordum. Assos’taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi şeklinde yaprakları evde çalışan hizmetli yaktığını söylemişti.
Daha sonra mangal yaptıktan sonra da arılar geldi. Arıları uzaklaştırmak için yine evde çalışan hizmetli kahve yakmış. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılarıdır.
Maddeler üzerinde yapılan ilk testte maddelerin uyuşturucu madde olduğuna dair sonuç çıkması sorusuna ilişkin savunmamsa bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucunun beklenmesini talep ederiz.
Biz Asos’taki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz. Davetlere yüzün üzerinde insan katılır. Hatta en son 21 Ağustos’ta kızımın düğününde 400 kişiden fazla insan vardı.
Zaten bulunduğu yerler evin içerisi değildir. Bahçede bulunmuştur. Bu davetlerin birinde ya da benim olmadığım bir zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa bir bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasını talep ederiz. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."
Sadettin Saran’ın uyuşturucu test sonuçları çıktı mı?
Sabah'ta yer alan habere göre, Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki evinde ele geçirilen buluntularda THC (esrar) değerinin pozitif çıktığı belirtildi.
İstanbul'da adresinde yapılan aramada ise kokain maddesi kalıntıları olan cam kavanoza kriminal inceleme için el konuldu.