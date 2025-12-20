Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.





Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.





Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Marco Asensio ve 76. dakikada John Duran kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 39'a yükselten sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Eyüpspor ise 13 puanla 17. sırada kaldı.





Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarıyı yenilgisiz tamamladı. (11 galibiyet, 6 beraberlik)





Afrika Uluslar Kupası nedeniyle liglere verilecek ara öncesi Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.





SERBEST BIRAKILAN BAŞKAN SARAN MAÇA GELDİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında stada geldi.





EYÜPSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.





27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1.

34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

İKİNCİ YARI

48' ikas Eyüpspor gole yaklaştı! Denis Dragus'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Bozok'un yaptığı vuruşta top direkten geri geldi.

75' Marco Asensio'nun pasıyla topla buluşan Jhon Duran, şık bir hareketle Emir Ortakaya'yı ekarte ederek ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Marcos Felipe'nin yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-3.





EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU





EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Eyüpspor - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Talisca atmaya devam etti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.





Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda skor üretmeyi başaran tecrübeli oyuncu, Brann deplasmanında 3, Konyaspor karşısında ise 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.





ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde ligde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, ikas Eyüpspor karşısında 27. dakikada takımı öne geçiren golü kaydetti.





Talisca, üst üste 3 maçta 6. golüne ulaşırken, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Brezilyalı hücumcu, toplamda ise bu sezon 14 gole ulaştı.





- Asensio yine attı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.





Sakatlığı nedeniyle Brann karşısında kadroda yer almayan Asensio, Konyaspor maçıyla formasına kavuşmuş ve golünü atmayı başarmıştı.





ikas Eyüpspor maçı öncesinde ligde 7. golü bulunan yıldız oyuncu, gollerinin yanında arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturmayı başarmıştı.





Asensio, ikas Eyüpspor karşısında 34. dakikada takımının 2. golüne imzasını koyarken, toplamda da 8. golüne ulaştı.





İspanyol oyuncu ayrıca Jhon Duran'ın golünde asisti yapan isim de oldu ve 5. asistine imza attı.



