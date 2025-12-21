Mukaddes üç aylar bugün yani 21 Aralık Pazar günü başladı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor. Bugün oruç tutanlar, akşam ezan saatlerini merak ediyor. İşte il il akşam namazı saatleri.