İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar 21 Aralık itibariyle başladı. Regaip Gecesi 25 Aralık Perşembe akşamı yaşanacak. Üç ayların başlamasıyla birlikte bugünü oruçlu geçirenler akşam ezan saatini merak ediyor. “Akşam ezanı saat kaçta okunacak, oruç ne zaman açılacak?” soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İftar saati illere göre farklılık gösterirken, oruçlu olanlar bulundukları şehir için akşam ezanı saatini sorguluyor. İşte 21 Aralık Pazar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya akşam ezanı namaz vakitleri iftar saatleri.
Mukaddes üç aylar bugün yani 21 Aralık Pazar günü başladı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor. Bugün oruç tutanlar, akşam ezan saatlerini merak ediyor. İşte il il akşam namazı saatleri.
İstanbul akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta?
21 Aralık Pazar günü İstanbul akşam ezanı, namaz vakitleri iftar saati 17:46’da olacak.
Ankara akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta?
21 Aralık Pazar günü Ankara akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati 17:34'te olacak.
İzmir akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta?
21 Aralık Pazar günü İzmir akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati 18:01’de olacak.
Antalya akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta?
21 Aralık Pazar günü Antalya akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati 17:51’de olacak.
Bursa akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta?
21 Aralık Pazar günü Bursa akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati 17:48’de olacak.
Konya akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta?
21 Aralık Pazar günü Konya akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati 17:41'de olacak.
