Maydanoz kelimesinin kökeni hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu! İşte 300 bin TL'lik sorunun yanıtı

Maydanoz kelimesinin kökeni hangisidir? Yayınlandığı her hafta büyük ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşamki yeni bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmanın bir bölümünde sorulan Maydanoz kelimesinin kökeni hangisidir? sorusu ise cevabı en fazla merak edilen sorulardan biri oldu. İşte Milyoner'de 300 bin TL değerindeki sorunun cevabı.
SORU: Maydanoz kelimesinin kökeni hangisidir?
CEVAP: B: Makedonya
A: Mayonez
B: Makedonya
C: Maymun
D: Macaristan
Maydanoz Kelime Kökeni
Arapça aynı anlama gelen maḳdanus veya maˁdanus مقدنس/معدنس sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca makedonísi μακεδονήσι "makedonya otu, maydanoz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Makedonía "
Makedonya
" özel adından türetilmiştir.
