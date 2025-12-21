EN GÜZEL ÜÇ AYLAR EMESAJLARI 2025: Resimli, hadisli, dualı ve en anlamlı üç aylar mesajları ve sözleri whatsapp, instagram ve facebook için

"Allah'ım! Recep ayı ile başlayan bu kutlu yolculukta; dilimizi gıybetten, kalbimizi hasetten, ömrümüzü beyhude işlerden muhafaza eyle. Bizleri Ramazan'ın bayramına tertemiz eriştir. Hayırlı ve nurlu üç aylar."





"Zamanın en bereketli dilimi, duaların en makbul zamanı başladı. Kalbinizden geçen tüm 'amin'lerin, Rabbimin katında kabul bulacağı bir üç aylar dilerim. Selam ve dua ile..."





"Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun."



