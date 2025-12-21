EN GÜZEL ÜÇ AYLAR EMESAJLARI 2025: Resimli, hadisli, dualı ve en anlamlı üç aylar mesajları ve sözleri whatsapp, instagram ve facebook için

İslam âleminin büyük bir hasretle beklediği mübarek üç aylar, 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayı ile başladı. Manevî arınma, dua, tövbe ve tefekkür iklimini beraberinde getiren bu kutlu zaman dilimi öncesinde; resimli, dualı, ayetli ve hadisli en güzel “Hoş geldin üç aylar” mesajlarını, Recep ayının önemi ve kandil tarihleriyle birlikte derledik.
Recep ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan’a uzanan mübarek üç aylar, manevî bir hazırlık sürecinin kapılarını aralıyor. 2025’e özel derlenen bu içerikte; üç ayların anlamı, kandil tarihleri ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel üç aylar mesajlarını bulabilirsiniz.
Üç aylar mesajları 2026 (dualı ve anlamlı)
“Allah’ım! Kalbimizi nifaktan, dilimizi yalandan, amelimizi riyadan muhafaza eyle. Recep ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır. Üç aylarınız mübarek olsun.”
“Gönüllerin baharı, ruhların huzur mevsimi üç aylar kapımızda. Rabbim bu mübarek zamanları tüm İslam âlemine hayır ve bereket eylesin.”
“Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu kutlu günlerde dualarda buluşmak dileğiyle… Hayırlı üç aylar.”
“Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”
“Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” (Ahzab, 41) Zikirle süslenen, dua ile aydınlanan bir üç aylar dilerim.
Resimli hoş geldin üç aylar mesajları ve sözleri
“Rabbim Recep ayı ile kalplerimizi uyandırsın, Şaban ile arındırsın, Ramazan ile nurlandırsın. Hoş geldin üç aylar.”
“Üç aylar, ruhun kış uykusundan uyanıp rahmetle yeşerdiği vakittir. Dualarınız kabul, yolunuz aydınlık olsun.”
“Gök kapılarının açıldığı, duaların semaya yükseldiği bu mübarek mevsim hepimize hayır getirsin.”
“Zamanın en bereketli dilimi başladı. Kalpten geçen her ‘amin’in kabul bulduğu bir üç aylar dilerim.”
“Ellerin semaya açıldığı, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek günler hayırlara vesile olsun.”
"Allah'ım! Recep ayı ile başlayan bu kutlu yolculukta; dilimizi gıybetten, kalbimizi hasetten, ömrümüzü beyhude işlerden muhafaza eyle. Bizleri Ramazan'ın bayramına tertemiz eriştir. Hayırlı ve nurlu üç aylar."
"Zamanın en bereketli dilimi, duaların en makbul zamanı başladı. Kalbinizden geçen tüm 'amin'lerin, Rabbimin katında kabul bulacağı bir üç aylar dilerim. Selam ve dua ile..."
"Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun."
"Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun."
"Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Üç ayların mübarek olsun..."
"Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara..."
Üç aylardan ilki Recep ayının önemi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Üç Aylar'a Girerken" başlıklı yayınında şu bilgiler yer almaktadır;
Üç aylardan ilki olan Recep ayı, Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber’in hadis-i şeriflerinde manevî değeri vurgulanan müstesna zaman dilimlerinden biridir. Tevbe Sûresi’nin 36. ayetinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, dosdoğru bir düzendir. O aylarda kendinize zulmetmeyin.” (Tevbe Sûresi, 36)
Ayette geçen haram ayların, Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep olduğu, Sevgili Peygamberimiz (sav) tarafından şu hadis-i şerifle açıklanmıştır:
“Zaman, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki düzenine dönmüştür. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü peş peşedir: Zilkâde, Zilhicce ve Muharrem. Dördüncüsü ise Cemâziyelâhir ile Şaban arasında bulunan ve Mudar kabilesinin ayı olan Recep’tir.” (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Ahmed b. Hanbel)
Kıymetli Müslümanlar,
Resûl-i Ekrem (sav), üç aylara girildiğinde şu dua ile bizlere yol göstermiştir:
“Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizler için mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır.”
Bu dua, müminin gönlünde üç aylara kavuşma sevincini ve Ramazan’a ulaşma özlemini diri tutmayı hedeflemektedir.
Recep ayı, İslam’dan önce de sonra da mukaddes kabul edilmiştir. Cahiliye döneminde dahi bu ayda savaş, baskın ve zulüm yasaklanır; insanlar kendilerini emniyet içinde hissederdi. İslam’ın gelişiyle birlikte bu hürmet daha da pekişmiştir.
Recep ayı, içinde iki mübarek geceyi barındırması sebebiyle ayrı bir fazilete sahiptir. Ayın ilk cuma gecesi Regaib Kandili, 27. gecesi ise Miraç Kandilidir. Bu yıl da Recep ayına Regaib Kandili ile başlamış bulunuyoruz. Rabbimiz bizleri bu mübarek zamanları hakkıyla ihya eden kullarından eylesin.
Büyük tasavvuf âlimi Zünnun-i Mısrî, üç ayları şu sözlerle özetlemiştir:
“Recep ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan ise hasat ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer.”
Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere Recep ayı, bizleri Ramazan’a hazırlayan manevî bir mevsimin ilk adımıdır.