Resimli, kısa, anlamlı, dualı üç aylar mesajlarını derledik. Üç aylar, İslamî takvimde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ifade eden özel bir dönemdir. Üç aylar, 2025 Dini günler takvimine göre Üç Aylar'ın başlangıcı 21 Aralık 2025 Pazar gününe denk gelmektedir. Receb ayı Üç Aylar'ın başlangıcı olarak kabul edilmektedir ve 21 Aralık'ta başlayacak. Şaban ayı 20 Ocak 2026'da başlayacak. Ramazan ayı ise 19 Şubat 2026'da başlayacak. Sevdiklerinize anlamlı bir mesaj göndermek istiyorsanız sizler için bir araya getirdiğimiz üç aylar, Recep ayı kutlama mesajlarına göz atabilirsiniz. İşte resimli, yazılı, kısa, anlamlı, dualı Recep ayı ile üç aylar kutlama tebrik mesajları, sözleri..
ÜÇ AYLAR MESAJLARI
Üç Aylar mesajları, resimli ve anlamlı seçeneklerle bu anlamlı günlere değer katıyor. Üç Aylar Recep ayı ile başlayacak, Şaban ile devam edecek ve Ramazan Ayı ile sona erecek. Bu mübarek günü sizde sevdikleriniz ile sosyal medya üzerinden ( Whatsapp, Twitter, Facebook, İnstagram, vs ) paylaşmak istiyorsanız, sizler için hazırladığımız çeşitli resimlere göz atabilirsiniz.
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) Recep ayının hikmetine dair şöyle buyuruyor: "Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır."
Rahmetin bol olduğu, duanın kabul olduğu eksiklerin tamamlandığı gafletin kalktığı ve kardeşliğin tesis edildiği bu mübarek üç ayların hakkımızda hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ederiz...
Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.
İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız mübarek olsun.
Recep Ayı:
Üç ayların başlangıcıdır.
- İçinde Regaib Kandili ve Miraç Kandili gibi önemli geceler bulunur.
- Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Recep ayında daha fazla oruç tuttuğu rivayet edilmiştir.
Şaban Ayı:
- Recep'ten sonra gelen aydır.
- İbadet ve manevi hazırlık açısından Ramazan'a hazırlık ayı olarak kabul edilir.
- Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesidir.
- Hz. Peygamber (s.a.v.), bu ayda da bolca oruç tutmuştur.
Ramazan Ayı:
- Üç ayların zirvesidir ve Müslümanların farz olan orucu tuttuğu aydır.
- Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır (Kadir Gecesi).
- İbadet, bağışlanma ve manevi arınma açısından İslam'ın en kutsal ayıdır.
- Bu aylar, Müslümanlar için ibadetlerin artırıldığı, günahlardan uzak durulduğu ve manevi açıdan arınmanın hedeflendiği özel bir zaman dilimidir.