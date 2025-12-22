Yeni Şafak
Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 496 personel alımı sonuçları sorgulama

11:4222/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek olan 496 sözleşmeli personel alımı için başvurularını tamamlayan binlerce aday, sonuçları bekliyor. Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM 496 personel alımı sonuçları sorgulama haberimizde.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak 496 sözleşmeli personel alımı için adayların heyecanlı bekleyişi, başvuruların üzerinden geçen iki haftalık sürenin ardından kritik bir evreye ulaştı.

OGM sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Orman Genel Müdürlüğü sonuçlar için bir tarih paylaşımı yapmadı. Beklentiler aralık ayının son haftasında sonuçların ilan edileceği yönünde...

Yerleştirme işlemleri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak olup, sonuçlar Kariyer Kapısı ile Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.ogm.gov.tr) yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.



Eşit puan olması halinde, önce mezuniyet tarihi eski olana, bunun da aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

#orman genel müdürlüğü
#ogm
#ogm personel alımı
#OGM personel alımı sonuçları
