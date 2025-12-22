Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı

Ünlü isimlere ve gazetecilere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar birçok isim gözaltına alınırken, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarıyla ilgili yeni bir dalga başlatıldı.
Bu kapsamda son olarak yıllardır adliye koridorlarından yaptığı haberlerle tanınan gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.