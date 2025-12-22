Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı

21:5522/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Ünlü isimlere ve gazetecilere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar birçok isim gözaltına alınırken, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarıyla ilgili yeni bir dalga başlatıldı.

Bu kapsamda son olarak yıllardır adliye koridorlarından yaptığı haberlerle tanınan gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Emrullah Erdinç
#Uyuşturucu
#Operasyon
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin takvimi