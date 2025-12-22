Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Gazeteci Emrullah Erdinç ve Yaşar Koz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar birçok isim gözaltına alınırken, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarıyla ilgili yeni bir dalga başlatıldı.

Bu kapsamda son olarak yıllardır adliye koridorlarından yaptığı haberlerle tanınan gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulacak.

'Kütüphaneci' Yaşar Koz da gözaltına alındı

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli gece kulübünün İşletme Müdürü Yaşar Koz, gözaltına alındı.

Ersoy ve Cebeci tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de yapılan testler sonucunda uyuşturucu kullandığı belirlenmişti. Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.







