Kasım Garipoğlu'nun şoförü Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı: Birçok kez ünlü isimlerin katıldığına şahit oldum

"Bize her zaman Kasım Bey tarafından liste verilmezdi. Ben uzun süredir burada çalıştığım için gelen kişileri simayen tanırım ve bu kişilerin yalıya alınıp alınmaması hususunda inisiyatif sahibi olmam sebebiyle girişlerine müsaade ederdim. Cep telefonumda yapılan incelemede tespit edilen mesajlara ilişkin olarak; Kasım Bey, yalıya gelen ve eskort olduğunu bildiğimiz kadınlara esasen bizim uhdemizde bulunan harcırah hesabından para göndermemizi isterdi. Yaklaşık 10 bin liraya kadar olan ödemeleri ben banka havalesi yoluyla bu kadınlara gönderirdim. Bu paraların gönderilmesine ilişkin bir rutinimiz yoktu. Parti olmadığı günlerde dahi para göndermişliğim olmuştur. Ancak bu gönderim işlemleri Kasım Bey'in talimatları üzerine olmuştur. Ben yaklaşık 10 yıldır Kasım Bey'in yanında çalışırım. Bu süreçte birbirimize espri dahi yapmadık. Aramızdaki bu mesafe hiçbir zaman değişmedi. Yukarıda belirttiğim gibi ben yapılan partilerden sonra parti yapılan alanı kontrol ettiğimde 4-5 kez uyuşturucu madde kullanıldığını bildiğim tabakları gördüm. Bu sebeple ikamette yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunu bilmiyorum. Yine yapılan partilerde eskort adı altında kadınların çağrıldığını biliyorum ancak kim tarafından çağrıldığını bilmiyorum. Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Bildiklerimi samimi bir şekilde makamınıza anlatmak isterim. Esasen ben suçtan dolayı gözaltına alınınca, yanında çalıştığım şirket avukatları benimle irtibata geçerek cep telefonumu temizlemem hususunda beni uyardılar. Ben bu uyarı üzerine bildiklerimi samimi bir şekilde anlatma kararı aldım. Kasım Garipoğlu, partilerde C. isimli şahıs, E.M. ve H. olarak bildiğim ve S. lakaplı kişiler söz konusu partilere kokain maddesi getirirler. Bu kişiler uyuşturucu madde tedarikçileridir. Bu şahısların kokain ve ketamin isimli uyuşturucu maddeleri getirdiklerini biliyorum. Yapılan partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu"