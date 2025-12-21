Uyuşturucu soruşturması: Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu altı isim tutuklandı

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyüpoğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı.

Çok sayıda uyuşturucu madde bulundu

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu’nun evinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

Dört isme 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan gözaltı

Soruşturma kapsamında, ‘Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme’ suçundan gözaltına alınan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi, Mehmet Güçlü ile ‘Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ suçundan gözaltına alınan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Cihan Şensözlü olmak üzere 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Altı isim tutuklandı

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Mehmet Güçlü, Cihan Şensözlü 'Fuhuşa teşvik veya aracılık' suçundan, İsmail Ahmet Akçay, 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Fuhuşa teşvik veya aracılık' suçundan, Eser Gökhan ise 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından tutuklandı. Öte yandan Gizem Türedi ise 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







