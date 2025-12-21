Yeni Şafak
Uyuşturucu operasyonu sonrası Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama

08:5721/12/2025, الأحد
Ezgi Eyüboğlu
Ezgi Eyüboğlu

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Adli Tıp Kurumu'na test verdikten sonra serbest bırakıldı. Ünlü isim, basına yansıyan haberler sonrası konuyla ilgili sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda aralarında oyuncu Ezgi Eyüpoğlu’nun olduğu 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrası İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.


Operasyon kapsamında, oyuncu Ezgi Eyüboğlu “Uyuşturucu Madde Kullanmak”, ünlü isimlerin menajeri Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan, marka danışmanları Yiğit Macit ile Mehmet Ali Gül, model Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü, “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek” suçundan, Saim Macit ise “6136 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçundan gözaltına alındı.


SERBEST BIRAKILDI

Ezgi Eyüboğlu Adli Tıp Kurumu’nda test verdikten sonra serbest bırakıldı. Ünlü isim, serbest kaldıktan hemen sonra basına yansıyan haberlerle ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.



EYÜBOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İşte o açıklama:


''Kamuoyunun Bilgisine! Bugün gerçekleşen operasyonda komşum ve arkadaşım olan birinin evindeyken yapılan aramada gözaltına alındım ve savcılık tarafından ifademe başvurulduktan sonra serbest bırakıldım. Hakkımda çıkan haberlerde yer alan tüm iddialar asılsızdır. Gerekli görüldüğü takdirde avukatım süreçle ilgili açıklama yapacaktır. Ezgi Eyüboğlu''




