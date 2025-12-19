Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı

Dizi ve medya dünyasındaki ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sürüyor. Son olarak İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/219794 sayılı soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltına alındı.

Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK 188),

Saadet Ezgi Eyyüboğlu hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma (TCK 191),

Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme (TCK 227),

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 16 kurusıkı fişeği, 3 tabanca fişeği, 111 kapsül olmak üzere 8 tablet Lyrica, 4 parça kristal formda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen 51 kartuş kutu, 5 adet likit, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ve öğütücü ele geçirildi.