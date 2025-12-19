‘DAHA FAZLA AMERİKALININ ZARAR GÖRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ’





Bakan, Trump’ın geçmişteki referansını da belirterek 2017’de New York’ta DEAŞ bağlantılı bir saldırganın kamyonla gerçekleştirdiği ve sekiz kişinin öldüğü eylemin ardından Trump’ın DV1’i bitirmek için savaştığını hatırlattı ve “Başkan’ın talimatı üzerine bu felaket programı durdurma emri veriyorum, daha fazla Amerikalının zarar görmesine izin vermeyeceğiz” dedi.