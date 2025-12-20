Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

16:4620/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ünlülere uyuşturucu operasyonu
#son dakika
#Mert Alaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR 2025: 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak? İnfaz düzenlemesi...