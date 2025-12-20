Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
