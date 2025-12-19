Uyuşturucudan tutuklanan Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el koydu. Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Kasım Garipoğlu, 3 Mart 2009 tarihinde katledilen 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili olan Cem Garipoğlu’nun kuzeni olarak biliniyor.
Soruşturma çerçevesinde Garipoğlu’na ait taşınır ve taşınmaz varlıklar ile şirket hisseleri için el koyma kararı verildi. Başsavcılık, operasyonun uyuşturucu ticareti ve bağlantılı suçların aydınlatılmasını amaçladığını belirterek, kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini açıkladı.
Evinde uyuşturucu madde ve düzenek bulundu
Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan evinde arama yapıldı. Jandarma ekiplerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu bulundu.