Uyuşturucudan tutuklanan Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konuldu. Kasım Garipoğlu, 3 Mart 2009 tarihinde katledilen 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili olan Cem Garipoğlu’nun kuzeni olarak biliniyor.