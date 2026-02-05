Futbolda bugün kupa heyecanı sahalara taşınıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşırken, Konyaspor sahasında Aliağa FK’yı konuk edecek. Avrupa’da ise İspanya Kral Kupası Copa del Rey çeyrek finalinde Real Betis ile Atletico Madrid kritik bir mücadeleye çıkacak. Fransa Kupası’nda da Strasbourg ile Monaco yeşil sahada karşı karşıya gelecek. 5 Şubat Perşembe günü futbolseverleri yoğun ve heyecanlı bir maç programı bekliyor.