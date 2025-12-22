Yeni Şafak
Şarkıcı Yusuf Güney uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

12:0822/12/2025, الإثنين
G: 22/12/2025, الإثنين
DHA
Sanatçı Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti.

Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

Bir haftadır telefonuna ulaşılamayan ve nerede olduğu merak konusu olan Yusuf Güney'in, bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi bekleniyor.









