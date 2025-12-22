Şarkıcı Yusuf Güney uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında olduğu" bilgisini paylaşmış ve ek süre talep etmişti.

Bir haftadır telefonuna ulaşılamayan ve nerede olduğu merak konusu olan Yusuf Güney'in, bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi bekleniyor.