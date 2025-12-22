Okan Buruk hakkındaki iddiası yalanlanmıştı: Sevilay Yılman'ın işine son verildi

Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' isimli programda, ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağrılacağını iddia etmiş; bu sözleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarınca yalanlanmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimi, programı yayından kaldırıp Yılman'ın işine son verdi.
Gazeteci Sevilay Yılman, Show'te yayınlanan Bu Sabah isimli programda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın da şüpheli sıfatıyla ifade verdiği uyuşturucu operasyonlarıyla bir açıklama yaptı.
Yılman, Saran’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini dile getirmişti.
Savcılık yalanladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Buruk’un ifadeye çağrılacağı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.
Sevilay Yılman'ın işine son verildi
T24'te yer alan habere göre; kayyum atandıktan sonra yönetimi TMSF'ye devredilen Show TV, Sevilay Yılman’ın işine son verdi.
TMSF yönetimi, “Bu Sabah” programı da yayından kaldırdı.
Galatasaray suç duyurusunda bulunacak
Galatasaray Kulübü, Okan Buruk hakkındaki söz konusu iddiaya ilişkin Yılman hakkında suç duyurusunda bulunacak.