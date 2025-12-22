Yeni Şafak
Okan Buruk hakkındaki iddiası yalanlanmıştı: Sevilay Yılman'ın işine son verildi

19:1322/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Okan Buruk'un 'uyuşturucu' operasyonunda ifade vereceği haberi yalanlanan Sevilay Yılman'ın Show TV'deki işine son verildi.
Okan Buruk'un 'uyuşturucu' operasyonunda ifade vereceği haberi yalanlanan Sevilay Yılman'ın Show TV'deki işine son verildi.

Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' isimli programda, ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağrılacağını iddia etmiş; bu sözleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarınca yalanlanmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimi, programı yayından kaldırıp Yılman'ın işine son verdi.

Gazeteci Sevilay Yılman, Show'te yayınlanan Bu Sabah isimli programda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın da şüpheli sıfatıyla ifade verdiği uyuşturucu operasyonlarıyla bir açıklama yaptı.

Saran ile konuşmaları ortaya çıkan ve test sonuçları da pozitif olan tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin 'başka spor kulüplerine de bela olduğunu' belirten Yılman
, Galatasaray’ın Teknik Direktörü
Okan Buruk’un da ifadeye çağrılacağını iddia edip
,
"Önemli bir kulübün teknik direktörü de ifadeye gidecek. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde."
ifadelerini kullanmıştı.

Yılman, Saran’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini dile getirmişti.

Savcılık yalanladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Buruk’un ifadeye çağrılacağı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Sevilay Yılman'ın işine son verildi

T24'te yer alan habere göre; kayyum atandıktan sonra yönetimi TMSF'ye devredilen Show TV, Sevilay Yılman’ın işine son verdi.

TMSF yönetimi, “Bu Sabah” programı da yayından kaldırdı.

Galatasaray suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray Kulübü, Okan Buruk hakkındaki söz konusu iddiaya ilişkin Yılman hakkında suç duyurusunda bulunacak.



Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kupa'da derbi heyecanı