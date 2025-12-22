Okan Buruk ifadeye çağrılacak mı?

Gazeteci Sevilay Yılman, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağını öne sürdü. Yılman, konuya ilişkin canlı yayında, "Bizim Ela (Rumeysa Cebeci) bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeye çağrılacak. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde" ifadelerini kullandı.