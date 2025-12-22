Yeni Şafak
Okan Buruk ifadeye çağrılacak mı?

14:0522/12/2025, Pazartesi
Okan Buruk, dün akşam Kasımpaşa maçında takımının başındaydı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağı iddiası gündem oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bu iddiayı yalanladı.

Gazeteci Sevilay Yılman, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağını öne sürdü. Yılman, konuya ilişkin canlı yayında, "Bizim Ela (Rumeysa Cebeci) bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeye çağrılacak. Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde" ifadelerini kullandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.


Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün, Okan Buruk hakkındaki söz konusu iddiaya ilişkin suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.








#Galatasaray
#Okan Buruk
#Sevilay Yılman
